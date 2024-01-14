О трагической потере сообщили на странице благотворительной организации Pilot helps Украина. У защитника остались жена и дочь.

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Тяжелая потеря для всех

Илья Тарасюк был известным дельтапланеристом. Он не только летал, но и создавал паруса для других дельтапланеристов по всему миру.

Недавно Илья Тарасюк встал на защиту страны и присоединился к рядам армии. Однако его жизнь оборвал вражеский дрон.

К сожалению, во время выполнения задания его группа была атакована вражеским дроном,

– сообщили в благотворительной организации.

Илья Тарасюк был известным дельтапланеристом – больше в галерее

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память.

Трагические потери в войне