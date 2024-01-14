Про трагічну втрату повідомили на сторінці благодійної організації Pilot helps Ukraine. У захисника залишилися дружина та донечка.

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Тяжка втрата для всіх

Ілля Тарасюк був відомим дельтапланеристом. Він не лише літав, а й створював паруси для інших дельтапланеристів у всьому світі.

Нещодавно Ілля Тарасюк став на захист країни й долучився до лав армії. Однак його життя обірвав ворожий дрон.

На жаль, під час виконання завдання, його група була атакована ворожим дроном,

– повідомили у благодійній організації.

Ілля Тарасюк був відомим дельтапланеристом – більше у галереї

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Трагічні втрати у війні