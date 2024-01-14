Про трагічну втрату повідомили на сторінці благодійної організації Pilot helps Ukraine. У захисника залишилися дружина та донечка.
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Тяжка втрата для всіх
Ілля Тарасюк був відомим дельтапланеристом. Він не лише літав, а й створював паруси для інших дельтапланеристів у всьому світі.
Нещодавно Ілля Тарасюк став на захист країни й долучився до лав армії. Однак його життя обірвав ворожий дрон.
На жаль, під час виконання завдання, його група була атакована ворожим дроном,
– повідомили у благодійній організації.
Ілля Тарасюк був відомим дельтапланеристом – більше у галереї
Трагічні втрати у війні
- Від рук окупантів у районі Авдіївки на Донеччині загинув 37-річний Назарій Керницький. Військовослужбовець був родом з Івано-Франківська. Назарій захищав країну у складі 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Герой був відзначений "Золотим Хрестом" Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та медаллю "За оборону Авдіївки".
- У боях за Україну загинув випускник ЛНУ імені Івана Франка Роман Ряжських. Герою назавжди залишиться 27 років. Захисник зазнав поранення 4 січня під час виконання бойового завдання, а 6 січня помер у лікарні.
- На фронті загинув 21-річний Даниїл Новіков. Коли почалася повномасштабна війна, то хлопцю було усього 19 років. Він жив і працював у Бельгії, однак повернувся з-за кордону й став на захист країни.