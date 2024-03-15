В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что родным передадут тела сразу после того, как их идентифицируют.
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Что известно о возвращении тел военных
Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину возвращены 100 погибших защитников Украины,
– рассказали в штабе.
По их данным, сначала:
- Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения;
- далее их передадут правоохранителям и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших;
- после идентификации – тела отдадут семьям для достойного захоронения.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие.
Там объяснили, что вернуть тела украинских защитников удалось благодаря взаимодействию с Объединенным центром при СБУ, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Украины, Вооруженных Сил Украины, ГСЧС Украины и другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.
Перед этим Украина вернула домой 16 февраля тела 16 февраля 58 погибших воинов, 26 января – 77 Героев Украины, 22 декабря – 66 защитников.
Сколько военных Украина потеряла на войне
- Владимир Зеленский в конце февраля 2024 года впервые рассказал сколько украинских воинов погибло в войне России против Украины. Президент сказал: "Каждый человек – это большие потери для нас... 31 000 украинских военных погибло в этой войне. Ни 300 000, ни 150 000, что там врет Путин за своим лживым кругом, но, все же каждая эта потеря – это большие потери для нас".
- Украинский лидер объяснил, что не может сказать количество раненых, потому что Россия узнает, сколько людей ушло с поля боя.
- Перед этим президент объяснял, что потери Украины в пять раз меньше, чем у россиян. Зеленский говорил, что на одного украинского военного, погибшего в бою, приходится пять российских захватчиков.