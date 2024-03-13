Священники УПЦ Московского патриархата в очередной раз возмутили своим циничным поступком. На этот раз на Буковине они отказались молиться во время похорон погибшего военного.

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Показательно пренебрегали богослужениями

Как сообщил священник ПЦУ, во время похорон погибшего военного клирики УПЦ МП демонстрировали пренебрежение к бойцу, который отдал свою жизнь за Украину.

Инцидент произошел в селе Коровия вблизи Черновцов. Церковь там принадлежит к Московскому патриархату, а богослужения проводят на румынском языке.

Интересно то, что такая служба осуществляется несмотря на то, что по меньшей мере половина местных жителей поселка являются украинцами.

Помните, как Онуфрий... пренебрег воинов в Верховной Раде, демонстративно не вставая во время их почитания? А на Буковине есть такие, которые не то что не встают, а демонстративно садятся, когда за Героя, отдавшего жизнь за Украину, читается Евангелие на украинском языке,

– отметил Роман Грищук.

По его словам, родственники погибшего героя решили, чтобы похороны защитника отправили священники ПЦУ на украинском языке. Священники УПЦ МП позволили это сделать, однако, по словам Грищука, "всячески демонстрировали пренебрежение к богослужению".

Всего в храме находилось около 15 священников УПЦ МП, которые только "показались из алтаря", положили по свечке и зашли обратно. В то же время молоться за павшего воина они отказались, не крестились, не кланялись, а также "показательно презирали богослужение".

"Пересмеивались в алтаре с ребятами спортивного телосложения, которые непонятно что там делали. Верхом пренебрежения к воину и молитве за него было показательное приседание именно на Евангельском чтении, когда, наоборот, они должны были бы стать на колени", – рассказал священник ПЦУ.

Священники УПЦ МП отказались молиться на похоронах погибшего героя: смотрите видео

Он добавил, что позже один из священников МП подошел к нему и хотел вырвать телефон со снятым видео, потому что, мол, не хочет, чтобы это видели люди.