Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде поддержать законопроект, который имеет целью запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Решение приняли единогласно.
Смотрите также Текст законопроекта о запрете УПЦ МП готов: несмотря на старания россиян, его рассмотрит Рада
Что предусматривает законопроект
Этот законопроект должен положить конец деятельности российских религиозных организаций в Украине. Вятрович отметил, что текст законопроекта стал "значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".
Что означает этот законопроект:
- русская православная церковь должна быть запрещена законом;
- деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет предусматривать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет;
- РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество;
- переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.
Теперь – решение за Верховной Радой,
– написал Вятрович.
Действительно, дальше решающее голосование. Депутаты отмечают, что вопрос нужно рассмотреть уже через несколько недель. В то же время неизвестно, когда законопроект будет на повестке дня в Верховной Раде.
Что известно об этом законопроекте
- Его должны были рассмотреть еще в феврале 2024 года, однако тогда это не удалось сделать. Известно, что Рада уже поддержала этот законопроект в первом чтении. Тогда "за" проголосовали 267 депутатов.
- В то же время представители Московского патриархата не собирались отступать. Церковь наняла лоббистов для продвижения их интересов. Им платили 1400 долларов в час. Стоял за этим бывший народный депутат и протодиакон УПЦ МП Вадим Новинский.
- Кроме этого, российская церковь давит тем, что запрет Московского патриархата будет нарушением свободы вероисповедания в международном праве и прав человека.