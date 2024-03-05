Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде поддержать законопроект, который имеет целью запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Решение приняли единогласно.

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Что предусматривает законопроект

Этот законопроект должен положить конец деятельности российских религиозных организаций в Украине. Вятрович отметил, что текст законопроекта стал "значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".

Что означает этот законопроект:

  • русская православная церковь должна быть запрещена законом;
  • деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет предусматривать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет;
  • РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество;
  • переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

Теперь – решение за Верховной Радой,
– написал Вятрович.

Действительно, дальше решающее голосование. Депутаты отмечают, что вопрос нужно рассмотреть уже через несколько недель. В то же время неизвестно, когда законопроект будет на повестке дня в Верховной Раде.

Что известно об этом законопроекте

  • Его должны были рассмотреть еще в феврале 2024 года, однако тогда это не удалось сделать. Известно, что Рада уже поддержала этот законопроект в первом чтении. Тогда "за" проголосовали 267 депутатов.
  • В то же время представители Московского патриархата не собирались отступать. Церковь наняла лоббистов для продвижения их интересов. Им платили 1400 долларов в час. Стоял за этим бывший народный депутат и протодиакон УПЦ МП Вадим Новинский.
  • Кроме этого, российская церковь давит тем, что запрет Московского патриархата будет нарушением свободы вероисповедания в международном праве и прав человека.