Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде поддержать законопроект, который имеет целью запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Решение приняли единогласно.

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Что предусматривает законопроект

Этот законопроект должен положить конец деятельности российских религиозных организаций в Украине. Вятрович отметил, что текст законопроекта стал "значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".

Что означает этот законопроект:

русская православная церковь должна быть запрещена законом;

деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет предусматривать исследования, предписание о выполнении закона и судебный запрет;

РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество;

переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

Теперь – решение за Верховной Радой,

– написал Вятрович.

Действительно, дальше решающее голосование. Депутаты отмечают, что вопрос нужно рассмотреть уже через несколько недель. В то же время неизвестно, когда законопроект будет на повестке дня в Верховной Раде.

Что известно об этом законопроекте