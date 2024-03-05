Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді підтримати законопроєкт, який має на меті заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Рішення ухвалили одноголосно.

Дивіться також Текст законопроєкту про заборону УПЦ МП готовий: попри старання росіян, його розгляне Рада

Що передбачає законопроєкт

Цей законопроєкт має покласти край діяльності російських релігійних організацій в Україні. В’ятрович зазначив, що текст законопроєкту став "значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом".

Що означає цей законопроєкт:

російська православна церква має бути заборонена законом;

діяльність усіх релігійних організацій, афілійованих з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка передбачатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;

РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;

перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено.

Тепер – рішення за Верховною Радою,

– написав В'ятрович.

Дійсно, далі вирішальне голосування. Депутати наголошують, що питання потрібно розглянути вже за кілька тижнів. Водночас невідомо, коли законопроєкт буде на порядку денному у Верховній Раді.

Що відомо про цей законопроєкт