Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що текст проєкту вже готовий. Однак росіяни всіма силами противляться забороні своєї агентури в України.

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Законопроєкт про заборону УПЦ МП

Микита Потураєв розповів, що законопроєкт мав піти на розгляд Ради ще у лютому, однак строки змінилися. Нардепи від "Європейської солідарності" запропонували доопрацювати деякі теми. Обговорення тривало близько двох тижнів.

Як зазначив нардеп, текст законопроєкту про звільнення релігійних організації вде повністю готовий до розгляду в комітеті.

Я вважаю, що в нас дуже потужний текст, це той випадок, коли не соромно за нашу спільну роботу. Лобісти московських попів спробують дискредитувати закон за кордоном, але він піде на розгляд парламенту,

– зазначив Потураєв

Наприклад, днями вдалося зафільмувати лобіста московського патріархату Роберта Амстердама у Києві – він працює над тим, щоб США змусили Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП.

Що відомо про законопроєкт