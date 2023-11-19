В ООН заявили, що свобода віросповідання має переважати в Україні навіть в умовах війни. Агентство ООН стверджує, що зафіксувало напруженість між ворогуючими православними вірянами ПЦУ та УПЦ МП.

Дивіться також Війна відкрила очі: скільки громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ

В ООН вирішили захистити агентів у рясах

"Відновлення миру та поваги до Статуту ООН і міжнародного права є невідкладним завданням. У той час як війна та окупація тривають, ми закликаємо всі сторони забезпечити всім жителям України повну свободу сповідувати свою релігію або переконання відповідно до міжнародного права прав людини", – заявила помічниця генсека з прав людини УВКПЛ Ілзе Брандс Керіс.

За її словами, з лютого 2022 року УВКПЛ зафіксувало 10 випадків фізичного насильства і 6 випадків погроз застосування насильства внаслідок суперечок між парафіянами різних православних громад.

В ООН розкритикували законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні, який депутати ухвалили в першому читанні. Ілзе Брандс Керіс вважає, що законодавці мають чітко визначити конкретну законну мету пропонованих обмежень, забезпечити їхню необхідність і співмірність та внести відповідні зміни до тексту.

Як представник РПЦ намагався дискредитувати Україну

Під час засідання виступив представник РПЦ Вахтанг Кіпшидзе, який бідкався, що в Україні буцімто хочуть "знищити" УПЦ МП, й раптом розпереживався за долю вірян іншої країни.

Вахтанг Кіпшидзе чомусь пов'язує заборону УПЦ МП із закінченням війни. На його думку, відмова від заборони УПЦ МП в Україні буде першим кроком до відновлення миру в Україні.

У звичних традиціях кремлівської пропаганди представник РПЦ бідкався на законопроєкт про заборону УПЦ МП, невідомих "радикалів", міфічні релігійні "чистки" та перехід храмів до ПЦУ.

Україна та партнери дали відсіч брехні Росії

Відсіч брехливим заявам представника Росії дали делегати цивілізованих країн. Так, делегат США наголосив, що саме Росія здійснює систематичну політику релігійного гноблення на захоплених територіях. Також він висловив тривогу з приводу того, що Росія намагається виправдати своє вторгнення, представляючи війну як священну війну між добром і злом.

Представник Мальти розкритикував Росію за чергову спробу відвернути увагу від агресії проти України, вимагаючи проведення зустрічі.

Делегати Франції та Еквадору звинуватив Москву в навмисних нападах на релігійні об'єкти, що є воєнним злочином.

Представник Албанії разом з колегами закликав Росію припинити війну проти України.

Представниця України, виступаючи наприкінці зустрічі, зазначила, що РПЦ сама брала участь в окупації та анексії території її країни. Вона також несе відповідальність за ідеологічну підтримку агресії Москви проти України.

За словами представниці України, російська влада на окупованих територіях України переслідує, залякує та ув'язнює сотні людей, які належать до інших релігійних громад.

Відповідаючи на закиди щодо законопроєкту про заборону УПЦ МП, представниця України наголосила, що Україна в такий спосіб протидіє спробам Росії використовувати релігійні організації з метою агресії.

Чому в Україні хочуть заборони УПЦ МП