Про те, що УПЦ МП найняла Берк-Вайта, 9 листопада повідомив народний депутат Мар'ян Заблоцький. За його інформацією, година роботи лобіста коштує 1400 доларів. Саме Заблоцький повідомив, що Берк-Вайта найняв підсанкційний олігарх Новинський, але офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Дивіться також СБУ передала до суду справу Паші "Мерседеса": йому світить до 8 років у в'язниці

Мета лобіста – щоб США змусили Україну відмовитись від заборони УПЦ МП

Як пише "Бабель", Берк-Вайт підписав договір з УПЦ МП 16 жовтня 2023 року. Його мета – щоб США змусили Україну відмовитись від плану заборонити УПЦ МП.

Свою мотивацію юрист пояснює тим, що якщо Верховна Рада заборонить УПЦ МП, це буде порушенням свободи віросповідання в міжнародному праві та прав людини.

Лобіст погодився просувати інтереси церкви в медіа, під час публічних виступів, а ще серед американських чиновників та конгресменів.

Як Берк-Вайт працює в інтересах УПЦ МП

Берк-Вайт уже активно працює. В інтересах церкви Берк-Вайт звернувся до Білого дому, Департаменту Державного управління релігійної свободи, Офісу сенатора-демократа Джона Оссоффа, Офісів республіканця Марко Рубіо, демократки Джин Шейхін та Комітету Сенату з міжнародних відносин.

Також 19 жовтня він опублікував велику статтю під заголовком "Якщо Україна справді віддана правам людини, вона повинна підтримувати свободу віросповідання".

У ній лобіст називає заборону обмеженням прав вірян і запевняє, що УПЦ МП повністю відокремлена від РПЦ. У цьому ж тексті він критикує підозри СБУ проти священників, заходи проти митрополита УПЦ МП Павла Лебідя, вигнання УПЦ МП із Києво-Печерської лаври.

Як пише "Бабель", УПЦ вже переказала йому 7000 тисяч доларів за 5 годин роботи. Цю суму отримала міжнародна юридична компанія Amsterdam & Partners, в якій і працює Вільям Берк-Вайт.

Окрім УПЦ МП, Amsterdam & Partners офіційно представляє інтереси Новинського.

Що відомо про Берк-Вайта і Amsterdam & Partners

Берк-Вайт працює з впливовою юридичною компанією Amsterdam & Partners, яка до того допомагала урядам Туреччини та Венесуели.

Зокрема, адвокатська компанія у 2018 році працювала на уряд Туреччини проти філософа-опозиціонера у вигнанні Фетхуллаха Гюлена, за що отримала 1,8 мільйона доларів. Юристи-лобісти мали дискредитувати мережу з 200 американських приватних шкіл, повʼязаних із Гюленом.

У 2020 році Amsterdam & Partners захищали головного інспектора Венесуели в уряді диктатора Ніколаса Мадуро, Рейналдо Муньоcа. Компанія лобіювала пом'якшення американських санкцій проти країни.

Щодо самого Берк-Вайт, як пише "Бабель", то у 2013 році підтримав протести на Майдані, але наголошував, що повалення уряду буде незаконним, якщо той не скоїть злочинів проти мітингувальників.

Він засудив вторгнення Росії в Україну. У квітні 2023 року Берк-Вайт прочитав лекцію в Харківському університеті ім. Каразіна про ймовірні правові механізми відповідальності Путіна.