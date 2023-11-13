О том, что УПЦ МП наняла Берк-Вайта, 9 ноября сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий. По его информации, час работы лоббиста стоит 1400 долларов. Именно Заблоцкий сообщил, что Берк-Вайта нанял подсанкционный олигарх Новинский, но официальных подтверждений этой информации нет.

Смотрите также СБУ передала в суд дело Паши "Мерседеса": ему светит до 8 лет в тюрьме

Цель лоббиста – чтобы США заставили Украину отказаться от запрета УПЦ МП

Берк-Вайт подписал договор с УПЦ МП 16 октября 2023 года. Его цель – чтобы США заставили Украину отказаться от плана запретить УПЦ МП.

Свою мотивацию юрист объясняет тем, что, если Верховная Рада запретит УПЦ МП, это будет нарушением свободы вероисповедания в международном праве и правах человека.

Лоббист согласился продвигать интересы церкви в медиа, во время публичных выступлений, а еще среди американских чиновников и конгрессменов.

Как Берк-Вайт работает в интересах УПЦ МП

Берк-Уайт уже активно работает. В интересах церкви Берк-Вайт обратился в Белый дом, Департамент Государственного управления религиозной свободы, Офис сенатора-демократа Джона Оссоффа, Офисы республиканца Марко Рубио, демократку Джин Шейхин и Комитет Сената по международным отношениям.

Также 19 октября он опубликовал обширную статью под заголовком "Если Украина действительно привержена правам человека, она должна поддерживать свободу вероисповедания".

В ней лоббист называет запрет ограничением прав верующих и уверяет, что УПЦ МП полностью отделена от РПЦ. В этом же тексте он критикует подозрения СБУ против священников, меры против митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, изгнание УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Как пишет "Бабель", УПЦ уже перевела ему 7000 тысяч долларов за 5 часов работы. Эту сумму получила международная юридическая компания Amsterdam&Partners, в которой и работает Уильям Берк-Вайт.

Кроме УПЦ МП, Amsterdam&Partners официально представляет интересы Новинского.

Что известно о Берк-Вайте и Amsterdam & Partners

Берк-Вайт работает с влиятельной юридической компанией Amsterdam & Partners, которая помогала правительствам Турции и Венесуэлы.

В частности, адвокатская компания в 2018 году работала на правительство Турции против философа-оппозиционера в изгнании Фетхуллаха Гюлена, за что получила 1,8 миллиона долларов. Юристы-лоббисты должны были дискредитировать сеть из 200 американских частных школ, связанных с Гюленом.

В 2020 году Amsterdam & Partners защищали главного инспектора Венесуэлы в правительстве диктатора Николаса Мадуро, Рейналдо Муньоса. Компания лоббировала смягчение американских санкций против страны.

Что касается самого Берк-Вайт, как пишет "Бабель", то в 2013 году поддержал протесты на Майдане, но отмечал, что свержение правительства будет незаконным, если тот не совершит преступлений против митингующих.

Он осудил вторжение России в Украину. В апреле 2023 года Берк-Вайт прочел лекцию в Харьковском университете им. Каразина о возможных правовых механизмах ответственности Путина.