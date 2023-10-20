Санкции статей, по которым обвиняют Пашу "Мерседеса", предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В чем обвиняют "Мерседеса"

Следствие установило, что настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Петр Лебедь) неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, он неоднократно называл российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

Также он делал заявления, оправдывающие действия государства-агрессора, неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

По этим фактам СБУ инициировала судебную лингвистическую экспертизу, подтвердившую факты преступных действий клирика.

В Офисе Генпрокурора отметили, что во время телефонных разговоров с верующими "Мерседес" разжигал национальную, региональную и религиозную вражду. Это подтверждено выводами соответствующих экспертиз.

В целом одиозного митрополита обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно – часть 2 статьи 161 УКУ.

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, совершенное должностным лицом повторно – часть 3 статьи 436-2 УКУ.

Кроме этого, следователи установили, что после объявления меры пресечения Павел Лебедь общался со свидетелем в уголовном производстве, что запрещено судом.

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