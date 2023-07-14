Корреспонденты сообщили, что митрополиту УПЦ МП меру пресечения изменили. До 14 августа он будет сидеть в СИЗО, вместо того, чтобы находиться под круглосуточным домашним арестом.

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Паша Мерседес еще может внести залог

Следует заметить, что у Паши Мерседес есть возможность внести залог. Ему необходимо где-то раздобыть более 33 миллионов гривен, чтобы не оказаться за решеткой.

Как выяснилось, Павел Лебедь нарушил обязанности, которые на него наложил суд. По словам прокурора, он общался с одним из свидетелей по уголовному делу. Сам же митрополит во время заседания утверждал, что свидетельница ему не знакома.

Ходатайство подал адвокат Паши Мерседеса Олег Поваляев. Он стремится к тому, чтобы свидетеля пригласили и провели допрос в судебном порядке. По словам корреспондентов, его ходатайство оставили на конец рассмотрения дела митрополита.

Евгений Завистовский, прокурор по этому делу, подчеркнул, что Павел Лебедь о запрете общаться со свидетелем знал. Об этом свидетельствует знакомство митрополита УПЦ МП с протоколами.

Соответствующее ходатайство отправить Пашу Мерседеса в СИЗО обусловлено рядом важных моментов. Прежде прокуроры стремятся предотвратить общение обвиняемого со свидетелями. Также правоохранители считают, что он может уничтожить или исказить доказательства, находясь на свободе.

Сам же митрополит продолжает все отрицать. По его словам, он ничего не нарушал. Более того, мол, "никогда в жизни не был на стороне агрессора" и "никогда не поддерживал Путина".

У Паши Мерседеса новые подозрения

Отметим, что накануне СБУ сообщила, что Пашу Мерседеса разоблачили на новых фактах противоправной деятельности. Началось все с интервью, которое он дал за день до оглашения ему первого подозрения. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства.

Кроме того, по словам митрополита, война России против Украины – "гражданский конфликт". В СБУ подчеркнули, что судебная лингвистическая экспертиза уже эти факты преступных действий подтвердила.

Поэтому ему объявили о новых подозрениях: