Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь, также известный как Паша "Мерседес", сделал циничное заявление о России. Это произошло в пятницу, 14 июля, в суде во время общения с журналистами.
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Что сказал Паша "Мерседес" о России
Представители СМИ несколько раз спросили скандального священнослужителя о том, считает ли он Россию страной-агрессоркой. Тот поначалу уклонялся от прямого ответа. Митрополит Павел заявил, что осуждает агрессию, но не уточнил, чью и против кого.
Когда ему снова задали вопрос, Паша "Мерседес" дал циничный ответ.
Россию не считаю агрессором, потому что у меня там живет сестра,
– сказал он.
Митрополит УПЦ МП добавил, что он осуждает "тех, кто совершает эту агрессию". Когда у него спросили, кто же тогда совершает эту агрессию, он предложил "посмотреть". Когда у него поинтересовались, считает ли он, что Россия не совершает агрессию, Павел Лебедь ответил: "Я этого не сказал – это вы сказали".
Скандальное заявление митрополита Павла о России: видео
Последние новости о Паше "Мерседесе"
- Недавно митрополит УПЦ МП получил новые подозрения. Как оказалось, за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ он дал интервью, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства.
- Не так давно Паша Мерседес жаловался на необходимость носить электронный браслет. Он назвал себя "Теслой", после чего за ним закрепилось новое прозвище.
- Напомним, скандальному митрополиту продлили домашний арест еще на 2 месяца. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры 30 июня.