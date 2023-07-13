СБУ сообщила, что митрополита Павла Лебедя разоблачили на новых фактах противоправной деятельности. Все началось с интервью. Его одиозный Паша Мерседес дал за день до того, как ему сообщили о первом подозрении.

Обратите внимание Пашу "Мерседеса" заметили возле Лавры: митрополит УПЦ МП "засветился" на камеру

Задокументировано, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит дал видео-интервью одному из отечественных СМИ. В нем он отрицал существование Украины как суверенного государства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Паша "Мерседес" назвал войну России против Украины "гражданским конфликтом". В СБУ подчеркнули, что судебная лингвистическая экспертиза уже подтвердила эти факты преступных действий одиозного митрополита.

Теперь Паша "Мерседес" получил новые подозрения по фактам:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершенное должностным лицом повторно;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Теперь Паша "Мерседес" может оказаться под стражей.

"Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

"Паша Мерседес" – теперь "Тесла"

Круглосуточный домашний арест Паши Мерседеса продлили еще на два месяца. Очевидно, это очень не нравится одиозному митрополиту. Он посетовал, что теперь, благодаря ношению электронного брастела, – уже не "Мерседес", а "Тесла", потому что "постоянно на подзарядке".