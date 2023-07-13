СБУ повідомила, що митрополита Павла Лебедя викрили на нових фактах протиправної діяльності. Все почалося з інтерв'ю. Його одіозний Паша "Мерседес" дав за день до того, як йому повідомили про першу підозру.
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Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, Паша "Мерседес" назвав війну Росії проти України "громадянським конфліктом". У СБУ наголосили, що судова лінгвістична експертиза вже підтвердила ці факти злочинних дій одіозного митрополита.
Тепер Паша "Мерседес" отримав нові підозри за фактами:
- порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчиненого службовою особою повторно;
- виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України.
Тепер Паша "Мерседес" може опинитися під вартою.
"Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – мовиться у повідомленні.
"Паша Мерседес" – тепер "Тесла"
Цілодобовий домашній арешт Паші "Мерседесу" продовжили ще на два місяці. Вочевидь, це – дуже не подобається одіозному митрополитові. Він побідкався, що тепер, завдяки носінню електронного браслета, – вже не "Мерседес", а "Тесла", бо "постійно на підзарядці".