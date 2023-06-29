Павло Лебідь, відомий як Паша "Мерседес", був помічений 29 червня біля Лаври. У скандального очільника УПЦ МП закінчився строк домашнього арешту.

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Митрополит УПЦ МП вперше за довгий час з'явився на публіці

На кадрах можна побачити, як митрополит дає людям цілувати свою руку та хрестить їх. Все відбувається біля магазину Києво-Печерської лаври.

Паша "Мерседес" спілкується з вірянами: відео

Паша "Мерседес" міг порушити умови домашнього арешту

Митрополит УПЦ МП мав сидіти вдома до 1 липня. Саме у цей день закінчується термін його домашнього арешту. Однак Павло Лебідь зустрівся з вірянами та ймовірно порушив закон. Адже суддя заборонив йому спілкуватись зі своїми вірянами на час домашнього арешту.