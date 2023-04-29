Про це розповів митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря. За його словами, це інформація від свідків та перевірених джерел.
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Паша "Мерседес" вірив, що війна завершиться за 2 – 3 дні
Євстратій Зоря розповів про чергові проросійські заяви Паші "Мерседеса".
Я знаю від свідків, я знаю від перевірених джерел, що, наприклад, той самий митрополит Павло Лебідь, який зараз у своєму шикарному маєтку сидить під домашнім арештом, у день великого путінського нападу 24 лютого минулого року до братії Лаври сказав, що ніхто нікуди не розходиться, всі залишайтеся на місці, за 3 – 4 дні це закінчиться. Це були його слова,
– зауважив митрополит.
Він додав, що такі терміни представники московського патріархату в Україні отримували від своїх російських кураторів.
"Так їх інформували їхні куратори, так їх інформували ті люди, які були ланкою зв'язковою між українським політикумом і російською владою на кшталт Медведчука", – підсумував священник.
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Домашній арешт Паші "Мерседеса": що відомо
- Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю 1 квітня повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії.
- Запобіжний захід йому обрали відразу після цього – також 1 квітня. Шевченківський суд відправив Пашу "Мерседеса" під цілодобовий домашній арешт на 60 днів, тобто – до 30 травня.
- Через тиждень адвокати Паші "Мерседеса" подали апеляцію до суду. Її мали б розглянути 10 квітня, проте суд переніс засідання на 21 квітня.
- Адвокати вимагали скасувати запобіжний захід і зняти з митрополита браслет, бо він буцімто "шкодить здоров'ю". Однак суд лишив попереднє рішення в силі.