Об этом рассказал митрополит Белоцерковский ВЦУ Евстратий Заря. По его словам, это информация от свидетелей и проверенных источников.

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Паша "Мерседес" верил, что война завершится через 2 – 3 дня

Евстратий Заря рассказал об очередных пророссийских заявлениях Паши "Мерседеса".

Я знаю от свидетелей, я знаю от проверенных источников, что, например, тот самый митрополит Павел Лебедь, который сейчас в своем шикарном имении сидит под домашним арестом, в день большого путинского нападения 24 февраля прошлого года к братии Лавры сказал, что никто никуда не расходится, все оставайтесь на месте, через 3 – 4 дня это закончится. Это были его слова,

– заметил митрополит.

Он добавил, что такие термины представители московского патриархата в Украине получали от своих российских кураторов.

"Так их информировали их кураторы, так их информировали те люди, которые были связным звеном между украинским политикумом и российскими властями вроде Медведчука", – подытожил священник.

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