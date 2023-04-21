Апелляцию рассматривала коллегия судей во главе с Татьяной Росик. Адвокаты Паши "Мерседеса" требовали отменить меру пресечения и снять с митрополита браслет, потому что он якобы "вредит здоровью".

Суд оставил Пашу "Мерседеса" под домашним арестом

Адвокаты митрополита УПЦ МП отмечали, что их подзащитный якобы не может отбывать домашний арест, по тому адресу, который определили в суде. Они аргументировали это тем, что Паша Мерседес 29 лет прожил на территории Лавры.

Он живет 29 лет на территории Лавры и исполняет свой пост. Домашний арест вне Лавры, приведет к тому, что он не может выполнять свои обязанности как наместника. Также, подозрение не обосновано,

– заявили адвокаты митрополита.

Сторона обвинения настаивала на том, чтобы Паша Мерседес оставался под домашним арестом. Кроме того, адвокаты митрополита утверждали, что ношение электронного браслета якобы вредит здоровью, однако прокуратура не получала заявлений или какой-либо другой информации, подтверждающей это.

Когда судья спросила митрополита УПЦ МП, обращался ли он за помощью к врачам из-за ношения браслета, он ответил, что якобы не мог этого сделать "из-за проблем со связью".

Суд рассмотрел апелляцию, заслушал сторону обвинения и защиты и принял решение – митрополит УПЦ МП Паша "Мерседес" останется под домашним арестом до 30 мая 2023 года. Отбывает он его в селе Вороньков.