Паша "Мерседес" расстроился из-за решения суда. Еще в зале он жаловался, что ему "печально" и подчеркивал, что вверяет все "воле Божией". Но не прошло и нескольких дней, как адвокат одиозного митрополита подал апелляцию.

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Кроме того, Паша Мерседес должен носить электронный браслет. То, как его пытались одеть на одиозного митрополита, превратилось в целую эпопею.

Паша "Мерседес" жаловался, что у него – проблемы со здоровьем, поэтому одевать браслет никак нельзя. Он даже звонил по телефону врачам, чтобы те это подтвердили. Шоу не удалось. И ногу митрополита таки "украсил" электронный браслет.

В пресс-службе Киевского апелляционного суда подтвердили, что адвокат подал апелляцию.

Проблемой для Паши Мерседеса стало и место, где ему приходится отбывать арест. Паша "Мерседес" жаловался, что это лишь маленькая хижина без света и тепла. На самом же деле имение одиозного митрополита в Киевской области еще в 2016 году оценили в 1 300 000 долларов.