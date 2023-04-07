Паша "Мерседес" засмутився через рішення суду. Ще у залі він бідкався, що йому "пічально" та наголошував, що ввіряє все "волі Божій". Не минуло й декількох днів, як адвокат одіозного митрополита подав апеляцію.

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Окрім того, Паша "Мерседес" має носити електронний браслет. Те, як його пробували одягнути на одіозного митрополита, перетворилося у цілу епопею.

Паша "Мерседес" бідкався, що у нього – проблеми зі здоров'ям, тому одягати браслет аж ніяк не можна. Він навіть телефонував лікарям, щоб ті це підтвердили. Шоу не вдалося. І ногу митрополита таки "прикрасив" електронний браслет.

В пресслужбі Київського апеляційного суду підтвердили, що адвокат подав апеляцію.

Проблемою для Паші "Мерседеса" стало й місце, де йому доводиться відбувати арешт. Паша "Мерседес" бідкався, що це – лише маленька хатина без світла та тепла. Насправді ж маєток одіозного митрополита на Київщині ще у 2016 році оцінили у 1 300 000 доларів.