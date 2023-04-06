"Маленька хата" виявилася маєтком

Після оголошення вироку – 60 діб домашнього арешту Паша "Мерседес" лив крокодилячі сльози. Начебто весь цей час йому доведеться фактично боротися за виживання у нелюдських умовах: без світла, тепла та зв'язку.

Зверніть увагу "Це не розкіш, а засіб пересування": елітний автопарк намісника Лаври Паші "Мерседеса"

Вочевидь, Паша "Мерседес" став вже настільки святим, що доки журналісти доїхали, сталося диво, й "маленька хата" у селі Вороньків перетворилася у величезний двоповерховий будинок. Його площа становить 580 квадратних метрів.

Звели "скромну хатину" на клаптику землі – лише якихось сорок соток. Також там розташований гостьовий будинок. Звичайно, гостям Паші "Мерседеса" пощастило не так, як митрополитові, й їм доводилося тіснитися на 170 квадратних метрах.

Паша "Мерседес" розповів, що виставляв "хату" на продаж, але ніхто не купив. Маєток й справді продавали у 2016 році. Тоді його оцінили у 1 300 000 доларів. Мовилося, що будинок мебльований роботами італійських та англійських майстрів.

Також Паша "Мерседес" володіє "скромним особнячком" у самому серці Печерського району. Площа – мінімальна: лише 546 квадратних метрів. Окрім спальні-вітальні, там є своя турецька лазня, сауна, басейн та навіть ліфт.

Добиратися у свої елітні маєтки Паша "Мерседес" любив на елітних автомобілях. Зібрав за життя "скромний" автопарк. До слова, коментуючи свою автівку за мільйон, митрополит допитувався: "а що священник має йти пішки".

А що по бізнесу?

А бізнес має не Паша "Мерседес". Принаймні, офіційно агробізнес "МПЛ Агро", фірма якого прописана на території майнового комплексу одіозного митрополита, належить Олександру Матвієнку. Цей бізнес має у користуванні понад 500 земельних ділянок на території Київської та Чернігівської області.

Водночас реальним власником "МПЛ Агро" є, вочевидь, митрополит Павло Лебідь.

Чим встиг зганьбитися Паша "Мерседес"

На посаді намісника Києво-Печерської лаври Паша "Мерседес" пробув майже 30 років. За цей час він опинявся у шаленій кількості скандалів.

Зокрема, ініціював виселення інфекційної лікарні, приміщення якої розташовувалося на території лаври. Забаганка одіозного митрополита призвела до того, що пацієнти опинилися без стаціонарного лікування, якого потребували. Мовиться, що це призвело до смерті 5 людей. Особливого цинізму додає той факт, що у цей час Паша "Мерседес" – представник "Партії регіонів" – ходив до комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

Також Паша "Мерседес" активно шкодив людському здоров'ю у розпал пандемії COVID-19. Тоді весь цивілізований світ закликав людей залишатися вдома та не легковажити своєю безпекою. Тим часом Паші "Мерседесу" закони були не писані: він закликав людей, незалежно від їхнього віку, йти у храми та перебувати серед скупчення людей.

Розслідування BIHUS Info про Пашу "Мерседеса": дивіться відео