Паша "Мерседес" активно бідкався, що не може перебувати у цьому помешканні, бо там навіть немає де спати. Він розповідав байки, що збирався продати "невеличку хату", але ніхто її так і не купив.

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Я звідти все роздав, були ліжка, пральні машинки, холодильник, 4 ікони забрав,

– скаржився Паша "Мерседес".

Він також наголошував, що там немає ні зв'язку, ні тепла. Фото зі "скромної" оселі, які опублікували у мережі, вражають. Важко навіть уявити, як Паша "Мерседес" страждатиме від поганих житлових умов.

Як виглядає скромна "хатина" Паші "Мерседеса" / Фото СБУ та "Ми – Україна"

Зауважте! Рішення про домашній арешт для Паші "Мерседеса" Шевченківський суд ухвалив 1 квітня. Також одіозний митрополит УПЦ МП зобов'язаний носити електронний браслет. Паша "Мерседес" розповідав, що це начебто може зашкодити стану його здоров'я. Водночас жодних реальних доказів цього одіозний митрополит, звичайно ж, не надав.