Паша "Мерседес" активно бідкався, що не може перебувати у цьому помешканні, бо там навіть немає де спати. Він розповідав байки, що збирався продати "невеличку хату", але ніхто її так і не купив.
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Я звідти все роздав, були ліжка, пральні машинки, холодильник, 4 ікони забрав,
– скаржився Паша "Мерседес".
Він також наголошував, що там немає ні зв'язку, ні тепла. Фото зі "скромної" оселі, які опублікували у мережі, вражають. Важко навіть уявити, як Паша "Мерседес" страждатиме від поганих житлових умов.
Як виглядає скромна "хатина" Паші "Мерседеса" / Фото СБУ та "Ми – Україна"