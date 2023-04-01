Служба безпеки України 1 квітня офіційно підтвердила вручення підозри митрополитові УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) та факт обшуків у нього вдома.

Дивіться також До вас додому на чай, не хочете, – Паша Мерседес ухилився від відповіді, чи їде на допит

В резиденції митрополита правоохоронці знайшли чимало дорогоцінних речей.

Силовики обшукали резиденцію митрополита / Фото СБУ

Обшуки проводили зранку 1 квітня / Фото СБУ



Вдома у митрополита знайшли золото та коштовності / Фото СБУ



Будинок московського попа досить розкішний / Фото СБУ

Серед цінних речей у помешканні митрополита є ікони / Фото СБУ



Портрет митрополита із бурштину / Фото СБУ



Російський герб, як доказ зв'язків з країною-агресором / Фото СБУ

До теми Митрополит Павло готовий бити за Лавру: від Бога чи ірода прокльони за виселення УПЦ МП

Зверніть увагу! У пресслужбі московського патріархату повідомляли, що СБУ викликала Лебедя на допит о 12:00. Після допиту вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу.

СБУ підтвердила підозру митрополитові за двома статтями:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Зауважимо, що в СБУ не навели інформації про допит, на який, за даними УПЦ (МП), нібито викликали митрополита Павла, чи про можливе обрання йому запобіжного заходу.

Водночас колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь після вручення підозри поспішив покинути території святині на своєму мерседесі і так поспішав, що його помічники побили банку варення, яку очевидно планував взяти з собою митрополит.

"Ряса не допоможе": СБУ продовжує карати зрадників

Водночас силовики нагадали, що минулого року почали "комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи "у церковному середовищі УПЦ (МП)". Їх було понад 40 і за їх результатами, відкрили 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя.

Суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, "які стали на бік ворога", зокрема двоє з них були використані в обміні на українських військовослужбовців.