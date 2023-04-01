Служба безпеки України 1 квітня офіційно підтвердила вручення підозри митрополитові УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) та факт обшуків у нього вдома.
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В резиденції митрополита правоохоронці знайшли чимало дорогоцінних речей.
Силовики обшукали резиденцію митрополита / Фото СБУ
Обшуки проводили зранку 1 квітня / Фото СБУ
Вдома у митрополита знайшли золото та коштовності / Фото СБУ
Будинок московського попа досить розкішний / Фото СБУ
Серед цінних речей у помешканні митрополита є ікони / Фото СБУ
Портрет митрополита із бурштину / Фото СБУ
Російський герб, як доказ зв'язків з країною-агресором / Фото СБУ
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СБУ підтвердила підозру митрополитові за двома статтями:
- порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань
- виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.
Зауважимо, що в СБУ не навели інформації про допит, на який, за даними УПЦ (МП), нібито викликали митрополита Павла, чи про можливе обрання йому запобіжного заходу.
Водночас колишній намісник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь після вручення підозри поспішив покинути території святині на своєму мерседесі і так поспішав, що його помічники побили банку варення, яку очевидно планував взяти з собою митрополит.
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Водночас силовики нагадали, що минулого року почали "комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи "у церковному середовищі УПЦ (МП)". Їх було понад 40 і за їх результатами, відкрили 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя.
Суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, "які стали на бік ворога", зокрема двоє з них були використані в обміні на українських військовослужбовців.