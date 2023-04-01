Він, до слова, має відбутись сьогодні, 1 квітня о 12 години. Тож, журналістка запитала, куди митрополит так поспішає, "чи не на допит в СБУ", на що той відповів іронічно.
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Павло Лебідь ані спростував, ані підтвердив припущення журналістки. Натомість сказав, що їде "до неї додому, на чай" і перепитав "не хочете?".
До слова, митрополит упізнав журналістку, бо після того, як пильно глянув на неї, зауважив, що він уже казав, що не будете з нею спілкуватись.
Паша "Мерседес" ухилився від відповіді щодо допиту: відео
Паші "Мерседесу" СБУ оголосила підозру
- Зранку 1 квітня СБУ вручила колишньому очільнику Києво-Печерської Лаври митрополиту Павлу Лебедю підозру по двох статтях Кримінального кодексу України.
- Лебедя підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії Росії.
- В УПЦ заявляли, що у будинку митрополита проводили обшуки.