Він, до слова, має відбутись сьогодні, 1 квітня о 12 години. Тож, журналістка запитала, куди митрополит так поспішає, "чи не на допит в СБУ", на що той відповів іронічно.

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Павло Лебідь ані спростував, ані підтвердив припущення журналістки. Натомість сказав, що їде "до неї додому, на чай" і перепитав "не хочете?".

До слова, митрополит упізнав журналістку, бо після того, як пильно глянув на неї, зауважив, що він уже казав, що не будете з нею спілкуватись.

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Цікаво. Митрополит Павло не дуже любить журналістів, так під час суперечок на території Лаври упродовж останніх днів той досить зухвало поводив себе у розмовах з ними: погрожував бити палкою, шарпав за руки та проклинав. Приклад з нього брали й інші попи. Поліція навіть відкрила кримінальну справу про перешкоджання журналістської діяльності.

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