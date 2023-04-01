Он, к слову, должно состояться сегодня, 1 апреля в 12 часов. Поэтому журналистка спросила, куда митрополит так спешит, "не на допрос в СБУ", на что тот ответил иронически.

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Павел Лебедь ни опроверг, ни подтвердил предположение журналистки. Зато сказал, что едет "к ней домой, на чай" и переспросил "не хотите?".

К слову, митрополит узнал журналистку, потому что после того, как пристально взглянул на нее, заметил, что он уже говорил, что не будете с ней общаться.

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Любопытно. Митрополит Павел не очень любит журналистов, так во время споров на территории Лавры в течение последних дней тот довольно дерзко вел себя в разговорах с ними: угрожал бить палкой, дергал за руки и проклинал. Примеру из него брали и другие попы. Полиция даже возбудила уголовное дело о препятствовании журналистской деятельности.

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