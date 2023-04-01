Служба безопасности Украины 1 апреля официально подтвердила вручение подозрения митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) и факту обысков у него дома.

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В резиденции митрополита правоохранители обнаружили немало драгоценных вещей.

Силовики обыскали резиденцию митрополита / Фото СБУ

Обыски проводились утром 1 апреля / Фото СБУ



Дома у митрополита нашли золото и драгоценности / Фото СБУ



Дом московского попа достаточно роскошный / Фото СБУ

Среди ценных вещей в доме митрополита есть иконы / Фото СБУ



Портрет митрополита из янтаря / Фото СБУ



Российский герб как доказательство связей со страной-агрессором / Фото СБУ

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Обратите внимание! В пресс-службе московского патриархата сообщали, что СБУ вызвала Лебедя на допрос в 12:00. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

СБУ подтвердила подозрение митрополиту по двум статьям:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений

оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Заметим, что в СБУ не привели информацию о допросе, на который, по данным УПЦ (МП), якобы вызвали митрополита Павла или о возможном избрании ему меры пресечения.

В то же время бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь после вручения подозрения поспешил покинуть территорию святыни на своем мерседесе и так спешил, что его помощники избили банку варенья, которую, очевидно, планировал взять с собой митрополит.

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В то же время силовики напомнили, что в прошлом году начали "комплексные контрразведывательные и меры безопасности" в церковной среде УПЦ (МП). Их было более 40 и по их результатам, открыли 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя.

Суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, "ставших на сторону врага", в том числе два из них были использованы в обмене на украинских военнослужащих.