Служба безопасности Украины 1 апреля официально подтвердила вручение подозрения митрополиту УПЦ (МП) Павлу (Лебедю) и факту обысков у него дома.
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В резиденции митрополита правоохранители обнаружили немало драгоценных вещей.
Силовики обыскали резиденцию митрополита / Фото СБУ
Обыски проводились утром 1 апреля / Фото СБУ
Дома у митрополита нашли золото и драгоценности / Фото СБУ
Дом московского попа достаточно роскошный / Фото СБУ
Среди ценных вещей в доме митрополита есть иконы / Фото СБУ
Портрет митрополита из янтаря / Фото СБУ
Российский герб как доказательство связей со страной-агрессором / Фото СБУ
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СБУ подтвердила подозрение митрополиту по двум статьям:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений
- оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.
Заметим, что в СБУ не привели информацию о допросе, на который, по данным УПЦ (МП), якобы вызвали митрополита Павла или о возможном избрании ему меры пресечения.
В то же время бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь после вручения подозрения поспешил покинуть территорию святыни на своем мерседесе и так спешил, что его помощники избили банку варенья, которую, очевидно, планировал взять с собой митрополит.
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В то же время силовики напомнили, что в прошлом году начали "комплексные контрразведывательные и меры безопасности" в церковной среде УПЦ (МП). Их было более 40 и по их результатам, открыли 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя.
Суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, "ставших на сторону врага", в том числе два из них были использованы в обмене на украинских военнослужащих.