Для українців 1 квітня стало справжньою несподіванкою. Адже ніхто не очікував, що Паші "Мерседесу" спочатку вручать підозру. А після цього його не лише покличуть до зали суду, а й оберуть запобіжний захід. Тож не дивно, що все це надихнуло на безліч мемів і фотожаб, передає 24 Канал.

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Арешт Паші "Мерседеса" розвеселив мережу

Одну з кумедних фотожаб зробили завдяки кадру, який спіймали фотографи у залі суду. Паша "Мерседес" заглядає у телефон свого захисника. Нам уже показали, що вони там так активно вивчали.



Паша "Мерседес" готувався сісти за ґрати / Фото Oleksiy Drone

Інший користувач мережі спитав Пашу "Мерседеса", що в нього з обличчям. Йому відписали, що російський піп зажурився, бо його автівку відвезли на штрафмайданчик.



Сумний Паша "Мерседес" без свого авто / Фото НейроЧорний КіберПан

Не минулося без улюбленого "нє хачу атсюда уєзжать". На цій фотожабі Паша "Мерседес" постав у наручниках в оточенні співробітників СБУ.



Такий Паша "Мерседес" нам більше подобається / Фото Den Tar

Жартують в мережі, що Паша "Мерседес" уже не той. Для порівняння показали картину, яку виявили під час обшуку його помешкання. У нас таки був піп з замашками Пшонки.



Паша "Мерседес" в інстаграмі та житті / Фото з мережі

Водночас у мережі висміяли недолугу брехню Паші "Мерседеса". Він намагався переконати суддю, що у нього в помешканні ніде спати, відсутнє тепло та світло. Мовляв, у нього невеличка хатка, але ніхто її не захотів купити. Тож він звідти все роздав. Лиш фото СБУ з обшуків показали нам, що Паша "Мерседес" – новий Пшонка.

Щодо самої підозри, то в мережі вже пожартували, використовуючи рекламу одного бренду ювелірних прикрас. Просто замість кохання використали слово підозра, що вийшло: "Тобі личить моя підозра".



Мем про вручення підозри Паші "Мерседесу" / Фото з твітера пінгвін розкрутний

Тим часом інший користувач мережі пожартував, що Гагарін свого часу долітався, а Паша "Мерседес" – добазікався. Посилив ефект він скріном з перехопленою телефонною розмовою. У ній він якраз обговорював окупацію Херсону.



Пашу "Мерседеса" підвів його язик / Фото Decolonizator

Також користувачі мережі жартують щодо рибки, яку виявили правоохоронці. Вже іронізують, що Паша "Мерседес" просто хотів бути на рівні з іншими парафіянами.



У Паші "Мерседеса" є своя культова рибка / Фото кицюш, да ето так

Не забули нагадати, що підозру Паші "Мерседесу" вручили у слушний день. Таким чином його привітали з "професійним святом".



Підозру Паші "Мерседесу" вручили 1 квітня / Фото МЕМАГРАМ

А ось і знову мемчик про 1 квітня. Але цього разу його оформили у вигляді коміксу, в якому Паша "Мерседес" спілкується з главою СБУ Василем Малюком.



Так міг виглядати діалог між Малюком і "Мерседесом" / Фото Економічний патруль

Паша "Мерседес" так пручався тому електронному браслету, а дарма. Мережа і цьому питанню присвятила кумедні фотожаби. Нам сподобалася та, на якій розкішний браслет за майже 160 тисяч гривень. Попу точно сподобався б, ураховуючи його смаки.



Паша "Мерседес" міг би носити розкішний браслет / Фото Олексій Голобуцький

У мережі не втрималися і зробили фотожабу, використавши тіло Романа Насірова. Ми не могли ні з чим переплутати цю картату ковдру.



Паша "Мерседес" чудово влився в образ Насірова / Фото Shade Flowers

Куди ж без карикатури на Пашу "Мерседеса"? На ній його зобразили з усім тим, що він символізує: жадобу до грошей та підтримку війни. Ну і з ключами від автівки, ясна річ.



Паша "Мерседес" став героєм карикатури / Фото ALESHA STUPIN

Наостанок ловіть ще кілька смішних мемів і дописів на тему підозри й арешту Паші "Мерседеса":

А за цим посиланням пропонуємо глянути, як же мешкає Паша "Мерседес". Аскетизмом тут і не пахне. Натомість усе дуже дорого-багато, як то кажуть.