Для украинцев 1 апреля стало настоящей неожиданностью. Ведь никто не думал, что Паше "Мерседесу" сначала вручат подозрение. А после этого его не только позовут в зал суда, но и изберут меру пресечения. Неудивительно, что все это вдохновило на множество мемов и фотожаб, 24 Канал.

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Арест Паши "Мерседеса" развеселил сеть

Одна из забавных фотожаб была сделана благодаря кадру, который поймали фотографы в зале суда. Паша Мерседес заглядывает в телефон своего защитника. Нам уже показали, что они так активно изучали.



Паша "Мерседес" готовился сесть за решетку / Фото Oleksiy Drone

Другой пользователь сети спросил Пашу Мерседеса, что у него с лицом. Ему отписали, что российский поп приуныл, потому что его автомобиль отвезли на штрафплощадку.



Грустный Паша "Мерседес" без своего авто / Фото НейроЧерный КиберПан

Не обошлось без любимого "не хочу отсюда уезжать". На этой фотожабе Паша "Мерседес" предстал в наручниках в окружении сотрудников СБУ.



Такой Паша "Мерседес" нам больше нравится / Фото Den Tar

Шутят в сети, что Паша "Мерседес" уже не тот. Для сравнения показали картину, которую обнаружили во время обыска его дома. У нас был поп с замашками Пшонки.



Паша "Мерседес" в инстаграме и жизни / Фото из сети

В то же время в сети высмеяли несуразную ложь Паши "Мерседеса". Он пытался убедить судью, что у него в доме негде спать, отсутствует тепло и свет. Мол, у него небольшой домик, но никто его не захотел купить. Он оттуда все раздал. Только фото СБУ из обысков показали нам, что Паша "Мерседес" – новый Пшонка.

Что касается самого подозрения, то в сети уже подшутили, используя рекламу одного бренда ювелирных украшений. Просто вместо любви использовали слово подозрение, что получилось: "Тебе подходит мое подозрение".



Мем о вручении подозрения Паше "Мерседеса" / Фото с твитера раскрутный пингвин

Между тем другой пользователь сети пошутил, что Гагарин в свое время долетался, а Паша "Мерседес" – договорился. Усилил эффект он скрином с перехваченным телефонным разговором. В нем он как раз обсуждал оккупацию Херсона.



Пашу "Мерседеса" подвел его язык / Фото Decolonizator

Также пользователи сети шутят по поводу рыбки, которую обнаружили правоохранители. Уже иронизируют, что Паша "Мерседес" просто хотел быть наравне с другими прихожанами.



У Паши "Мерседеса" есть своя культовая рыбка / Фото кицюш, да это так

Не забыли напомнить, что подозрение Паше "Мерседесу" вручили в подходящий день. Таким образом его поздравили с "профессиональным праздником".



Подозрение Паше "Мерседесу" вручили 1 апреля / Фото МЕМАГРАМ

А вот и снова мемчик о 1 апреля. Но в этот раз его оформили в виде комикса, в котором Паша "Мерседес" общается с главой СБУ Василием Малюком.



Так мог выглядеть диалог между Малюком и "Мерседесом" / Фото Экономический патруль

Паша "Мерседес" так сопротивлялся тому электронному браслету, а зря. Сеть и этому вопросу посвятила забавные фотожабы. Нам понравилась та, на которой роскошный браслет почти за 160 тысяч гривен. Попу точно понравился бы, учитывая его вкусы.



Паша "Мерседес" мог бы носить роскошный браслет / Фото Алексей Голобуцкий

В сети не удержались и сделали фотожабу, использовав тело Романа Насирова. Мы не могли ни с чем перепутать это клетчатое одеяло.



Паша "Мерседес" прекрасно влился в образ Насирова / Фото Shade Flowers

Куда без карикатуры на Пашу "Мерседеса"? На ней его изобразили со всем тем, что он символизирует: жажду денег и поддержку войны. Ну и с ключами от автомобиля, конечно.



Паша "Мерседес" стал героем карикатуры / Фото ALESHA STUPIN

Напоследок ловите еще несколько смешных мемов и публикаций на тему подозрения и ареста Паши "Мерседеса":

А за этой ссылкой предлагаем посмотреть, как же живет Паша "Мерседес". Аскетизмом здесь и не пахнет. Зато все очень дорого-богато, как говорится.