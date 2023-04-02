Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский правозащитник Марк Фейгин. Впрочем, он отметил, что на фоне своих российских коллег митрополит Павел просто нищий.

Смотрите также Золото, драгоценности, портреты: СБУ показала кадры из обысков митрополита Павла

"Никогда этого не понимал. Почему нельзя ездить на более простой машине, носить не брендовые аксессуары? Какая ему разница, ведь он одет в немодную одежду, скажем так", – иронически заметил Фейгин.

Марк Фейгин о деле Паши "Мерседеса": смотреть видео

РПЦ культивирует церковный бизнес

Альтруизм и нежадность – это точно не про РПЦ, отметил правозащитник. Ведь там культивируется понятие, что церковь должна быть модной и богатой. Поэтому все эти дорогие аксессуары, часы, автомобили – стилизация под "московских попов".

Но по сравнению с ними Паша "Мерседес" просто нищий. Там (в России – 24 Канал) они без часов за полмиллиона не выходят из дома. На Maybach несерьезно ездить – я о московских попах,

– отметил он.

Правозащитник добавил, что, несмотря на якобы осуждение российской агрессии, было немало коллаборантов среди представителей церкви. Особенно на временно оккупированных территориях. Следовало резче оборвать связи с МП.

"Не знаю, как об этом митрополит Павел будет говорить на суде. Я думаю, что серьезного преследования не будет. Но сопротивляться действиям властей в условиях войны – не самый лучший и не самый разумный способ", – резюмировал он.

Дело Паши "Мерседеса": что известно