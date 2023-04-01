Паша "Мерседес" любит драгоценности, но теперь ему "светит" только электронный браслет. Одиозный митрополит начал ныть еще в зале суда. В частности, заявил, что ему "конечно печально" из-за такого решения прокуроров. Однако он вверяет все воле Божией.

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Для домашнего ареста – дом, а не роскошный отель

Кроме того, Паша "Мерседес" жалуется, потому что его не устраивает локация для домашнего ареста. Во время обысков у одиозного митрополита нашли драгоценности, золото, изделия из янтаря.

Однако теперь он говорит, что должен провести не менее 60 дней в якобы небольшом доме, который пытался продать. Купить жилище Паши "Мерседеса" никто не торопился.

Я оттуда все раздал, были кровати, стиральные машинки, холодильник, 4 иконы забрал,

– разбедился он.

Паша "Мерседес" жалуется из-за решения суда: смотрите видео

Важно! Домашний арест Паша "Мерседес" проведет по месту регистрации – в селе Вороньков Киевской области.

Кроме того, Паша "Мерседес" активно протестовал против ношения электронного браслета. Это – вроде бы может помешать здоровью одиозного митрополита.