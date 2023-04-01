Паша "Мерседес" любить коштовності, але тепер йому "світить" лише електронний браслет. Одіозний митрополит почав нити ще у залі суду. Зокрема, заявив, що йому "канєшно пічально" через таке рішення прокурорів. Однак він ввіряє все волі Божій.

Зверніть увагу Тимчасовий намісник Лаври благословив Зеленського: що він каже про "прокльони" Паші "Мерседеса"

Для домашнього арешту – хата, а не розкішний готель

Окрім того, Паша "Мерседес" бідкається, бо його не влаштовує локація для домашнього арешту. Під час обшуків в одіозного митрополита знайшли коштовності, золото, вироби з бурштину.

Однак тепер він каже, що має провести щонайменше 60 днів у начебто невеличкій хаті, яку намагався продати. Купити помешкання Паші "Мерседеса" ніхто не квапився.

Я звідти все роздав, були ліжка, пральні машинки, холодильник, 4 ікони забрав,

– розбідкався він.

Паша "Мерседес" бідкається через рішення суду: дивіться відео

Важливо! Домашній арешт Паша "Мерседес" проведе за місцем реєстрації – у селі Вороньків Київської області.

Окрім того, Паша "Мерседес" активно протестував проти носіння електронного браслета. Це – начебто може зашкодити здоров'ю одіозного митрополита.