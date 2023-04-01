СБУ объявила священнику о подозрении по двум статьям. Речь идет о:

нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений;

оправдании, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорификации ее участников.

Интересно Круглосуточный домашний арест: Суд избрал меру пресечения Паши "Мерседеса"

Паша "Мерседес" не хотел надевать электронный браслет

Поздним вечером 1 апреля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил Паше "Мерседесу" меру пресечения – круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет.

Однако одеть его на митрополита оказалось не такой уж легкой задачей. Подсудимый жаловался на состояние своего здоровья. Мол, потому одеть браслет невозможно. Он даже звонил врачам, чтобы те это подтвердили.

Обратите внимание! Домашний арест будет проходить по месту регистрации митрополита УПЦ МП – в селе Вороньков Киевской области. Сам подозреваемый утверждает, что там нет связи, света и даже "нет, где ночевать".

Митрополит УПЦ МП жаловался на здоровье: видео

Однако впоследствии священника удалось убедить выполнить решение суда. Электронный браслет наконец-то на него надели.

Но жалобы на здоровье не прекратились. Павел Лебедь продолжал рассказывать, что выпил таблетки, из-за чего ему сейчас легче.

Браслет все же одели: видео

Паше "Мерседесу" избрали меру пресечения / Фото "Радио Свобода" и "Реальный Киев"

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