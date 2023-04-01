Участники акции скандируют "Слава Украине!". В то же время монахи УПЦ молятся.
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Под Лаврой снова началась акция протеста
К Киево-Печерской лавре вечером 1 апреля пришли несколько сотен человек. Они держали в руках украинские флаги и плакаты, на которых говорилось:
- "Пашу в Рашу",
- "Московский патриархат – за российским кораблем",
- "Долой московских попов",
- "Покайтесь, фарисеи",
- "И на обновленной земле попа не будет супостата" и так далее.
Также активисты скандировали "Мерседес на ВСУ", очевидно, имея в виду митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, более известного как Паша "Мерседес" за его любовь к этой марке автомобилей.
В свою очередь, монахи УПЦ МП устроили у входа в Лавру молебен, к которому привлекли около 150 человек. Священники установили колонки и пытались перекричать активистов.
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Ситуация с Киево-Печерской лаврой: коротко
- В УПЦ МП 1 января истек срок аренды двух соборов Киево-Печерской лавры. До 29 марта представители российской церкви должны были покинуть территорию украинской святыни, однако этого не произошло.
- 30 марта в Лавре провели службу, на которую пришло немало верующих. Возле здания собрались журналисты, которые следили за происходящим.
- Следует заметить, что представители УПЦ МП отличились агрессивным поведением. Один священник "освящал" представителей СМИ, а затем вылил на одного из них ведро воды.
- Кроме этого, 1 апреля Паше "Мерседесу" объявили о подозрении в нарушении равноправия граждан.
- В тот же день ему должны были выбрать меру пресечения, однако судебное заседание пришлось перенести из-за состояния здоровья подозреваемого. Позже стало известно, что суд таки состоится.