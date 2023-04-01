Такие события в эфире 24 Канала предположил политолог Алексей Буряченко. Он пояснил, что дальше будут делать представители УПЦ МП, которых выгнать нужно было еще 30 лет назад.
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Будут искать зацепки и прятаться за ширмой
Алексей Буряченко сказал, что влияние на УПЦ МП в Украине было давно. Речь идет о политическом и финансовом питании со стороны Москвы. Соответственно, и тогдашние правоохранительные органы не занимались влиянием "пророссийского патриархата". Впрочем, ситуация изменилась.
"Мы должны радоваться этому и с одной стороны я не понимаю, почему представители УПЦ МП не хотят выполнять законное решение, а с другой – знаю, что они будут делать дальше", – отметил политолог.
В частности, они будут искать любые юридические зацепки и использовать их как ширму, чтобы как можно дольше остаться в Лавре, считает он. За этим будет стоять препятствование работе Минкульта, комиссиям по инвентаризации, правоохранительным органам и так далее.
Я убежден, что эту пророссийскую гидру надо выгонять с украинской земли, из Лавры,
– подчеркнул спикер.
Алексей Буряченко о действиях представителей УПЦ МП: смотреть видео
Вопрос не в московском патриархате
Политолог отметил слова власти, что принудительного выселения не будет – все будет происходить и происходит в рамках закона. Те, кто хочет остаться в Лавре, могут перейти в УПЦ и продолжить службу. Впрочем, здесь вопрос не совсем в московском патриархате, отметил политолог. Главное – пророссийское влияние.
"Вопрос исключительно в пророссийском влиянии, распространению пророссийских нарративов и проведению "русского мира". На самом деле, государство не вмешивается по Конституции в деятельность каких-либо церквей каких-либо конфессий. Если вы в плане веры – вам никто не запретит. Но если вы действуете против государства и в интересах государства-агрессора, эти аспекты первоочередные и должны пресекаться", – подчеркнул Алексей Буряченко.
Ситуация с Киево-Печерской лаврой: основное
- 1 января 2023 года в УПЦ МП истек срок аренды двух соборов Киево-Печерской лавры. До 29 марта ее представители должны были покинуть территорию. Впрочем, этого не произошло.
- 30 марта в Лавре провели службу, на которую пришло немало верующих. Возле здания собрались журналисты, которые следили за происходящим. Впрочем, представители УПЦ МП отличились агрессивным поведением. Один священник "освятил" представителей СМИ, а затем вылил на одного из них ведро воды.
- 1 апреля митрополиту Павлу, более известному как Паша "Мерседес, объявили о подозрении. СБУ подозревает его в нарушении равноправия граждан – все детали здесь. Митрополиту должны были избрать меру пресечения, но судебное заседание пришлось перенести из-за состояния здоровья подозреваемого.