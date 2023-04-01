Ранее СМИ сообщили, что прокуратура просит для Паши "Мерседеса" круглосуточный домашний арест. Заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для одиозного митрополита, стартовало 1 апреля.
Обратите внимание Паша "Мерседес" не хочет терять "кормушку" в Лавре и прикрывается верующими, – религиовед
В то же время, его пришлось перенести из-за состояния здоровья Паши "Мерседеса". Заседание продолжат в 09:00 3 апреля.
Детали о самочувствии Паши "Мерседеса" пока не сообщают.
Паше "Мерседесу" объявили подозрение
- Утро 1 апреля для одиозного митрополита Павла началось не с кофе. Его с обысками посетили работники СБУ. Опубликованные фото с места обыска свидетельствуют, что в доме Паши "Мерседеса" нашли портреты из янтаря, драгоценности и золото.
- Кроме того, 1 апреля Паше "Мерседесу" объявили о подозрении. В СБУ заявили, что у них есть обоснованные доказательства против одиозного митрополита. В частности, он транслировал нарративы российской пропаганды. В частности, заявлял, что "когда-то говорили, что будет война США и России до последнего украинца, еще немного осталось". Не обошлось и без других бессмысленных и циничных заявлений.