Ранее СМИ сообщили, что прокуратура просит для Паши "Мерседеса" круглосуточный домашний арест. Заседание, на котором должны были избрать меру пресечения для одиозного митрополита, стартовало 1 апреля.

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В то же время, его пришлось перенести из-за состояния здоровья Паши "Мерседеса". Заседание продолжат в 09:00 3 апреля.

Детали о самочувствии Паши "Мерседеса" пока не сообщают.

Паше "Мерседесу" объявили подозрение