Об этом сообщило СМИ со ссылкой на источники. Меру пресечения избирает Шевченковский районный суд Киева.

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1 апреля Служба безопасности объявила митрополиту Павлу подозрение по двум уголовным делам также силовики провели обыски дома у него дома.

В ходе допроса в зале суда Паша "Мерседес" заявил, что "никогда не был на стороне агрессии". В то же время, во время оправданий Лебедь ни разу не упомянул о России, ведь именно она и является причиной агрессии в Украине.

Позже стало известно, что судьи объявили отвод.

Какую ответственность может понести митрополит Павел