Про це повідомило ЗМІ з посиланням на джерела. Запобіжний захід обирає Шевченківський районний суд Києва.
Дивіться також Ніколи не був на боці агресії, – митрополит Павло виправдовується у залі суду
1 квітня Служба безпеки оголосила митрополиту Павлу підозру у двох кримінальних справах також силовики провели обшуки вдома у нього вдома.
Під час допиту у залі суду Паша "Мерседес" заявив, що "ніколи не був на боці агресії". Водночас під час виправдань Лебідь ні разу не згадав про Росію, адже саме вона і є причиною агресії в Україні.
Пізніше стало відомо, що судді оголосили відвід.
Яку відповідальність може понести митрополит Павло
- Павла Лебедя звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі (стаття 161) та виправданні збройної агресії Росії ( стаття 436).
- Максимальне покарання за статтю 436 – позбавлення волі на строк до 3 років, за статтю 161 – позбавлення волі на строк до 5 років.