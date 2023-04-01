Про це повідомило ЗМІ з посиланням на джерела. Запобіжний захід обирає Шевченківський районний суд Києва.

Дивіться також Ніколи не був на боці агресії, – митрополит Павло виправдовується у залі суду

1 квітня Служба безпеки оголосила митрополиту Павлу підозру у двох кримінальних справах також силовики провели обшуки вдома у нього вдома.

Під час допиту у залі суду Паша "Мерседес" заявив, що "ніколи не був на боці агресії". Водночас під час виправдань Лебідь ні разу не згадав про Росію, адже саме вона і є причиною агресії в Україні.

Пізніше стало відомо, що судді оголосили відвід.

Яку відповідальність може понести митрополит Павло