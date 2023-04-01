СБУ подозревает "Пашу Мерседеса" в нарушении равноправия граждан, а также оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Далее 24 Канал собрал информацию о деле.
К теме Золото, драгоценности, портреты: СБУ показала кадры из обысков митрополита Павла
Перехваченные разговоры
В СБУ заверили, что у них есть обоснованные доказательства против Павла. Обнародовали его перехваченные разговоры, где Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне "русские флаги". Он говорит, что якобы люди из-за этого "довольны".
- "Паша Мерседес" передавал нарративы российской пропаганды. Он ляпнул, "когда-то говорили, что будет война США и России до последнего украинца. Еще немного осталось",
- Также митрополит говорил, что на Западной Украине уже "нет украинцев", а "все Польша, Венгрия".
- Кроме того, призвал молиться за настоятеля РПЦ Кирилла.
Что говорил митрополит Павел: видео
Подозрения для митрополита УПЦ МП:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений;
- оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.
Обыски у Паши Мерседеса
Правоохранители пришли в резиденцию митрополита с обысками. В имении заметили немало драгоценных вещей. В частности, портреты из янтаря, драгоценности и золото.
Более того, в имении был русский герб.
Обыски в имении митрополита / Фото СБУ:
Как митрополит покидал Лавру
Митрополит Павел покинул территорию Киево-Печерской лавры, когда шел на допрос. Его провожали под крики "Ганьба" и "Слава Украине".
На вопросы журналистов, куда именно едет, не ответил. Только уклонился и сказал, мол, "к вам домой на чай, не хотите". Кстати, по дороге священник даже разбил банку варенья.
Как "Паша Мерседес" шел на допрос: видео
Что происходило в зале суда
Митрополит в зале суда заявил, что якобы "ничего не сделал для того, чтобы его в чем-то обвинять". Паша "Мерседес" продолжал рассказывать, мол, подозрение – это чисто политическое дело.
Я никогда не был на стороне злости. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля,
– сказал священник.
Оправдываясь, Лебедь ни разу не упомянул о России, ведь именно она и стала причиной агрессии, о которой он упоминал. В конце концов судьи объявили отвод.
Кстати, перед этим митрополит заявлял, что "совсем не боится". Говорил, что "хочет пострадать за Христа".
Что этому предшествовало
- В Госэтнополитике еще в феврале отмечали, что Украинская православная церковь московского патриархата не является независимой в управлении от Русской православной церкви.
- 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. Следовательно, представители Московского патриархата должны покинуть территорию Лавры, но этого не сделали.
- Более того, пророссийские попы пытались обжаловать решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.
- Представители УПЦ МП и их сторонники не покидают Лавру и даже не пускают комиссию Минкульта, которая должна там проводить инвентаризацию имущества.