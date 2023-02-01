Хотя именно такой статус УПЦ МП получила на соборе 27 мая 2022 года. Экспертная группа Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в течение двух месяцев анализировала новую редакцию устава об управлении УПЦ МП и обнародовала свои выводы.

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УПЦ МП до сих пор подчиняется Кириллу

Эксперты объяснили, что УПЦ МП на соборе предоставили статус "независимая и самостоятельная в своем управлении", однако полностью "независима в управлении" только автокефальная церковь.

Если церкви предоставляют автокефалию, она получает соответствующий документ – томос. Однако УПЦ МП такой документ не предоставили. Без него церковь является "структурным подразделением своей материнской церкви с той или иной степенью самостоятельности в своей деятельности".

Принятие новой редакции устава об управлении УПЦ (от 27 мая 2022) и постановления собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Российской православной церковью,

– говорится в выводе.

То есть статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ остается неизменным. Хотя Украинская православная церковь Московского патриархата пользуется определенными правами самостоятельности, но не образует автокефальную церковь.

В заключении экспертов говорится, что:

Украинская православная церковь в отношении Русской православной церкви имеет церковно-каноническую связь части с целым;

отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью.

с другой самостоятельной автокефальной церковью. УПЦ также не имеет статуса автономной церкви, который признавался бы другими церквями.

Именно поэтому эксперты заключили, что, с точки зрения экклезиологии и канонического права, УПЦ МП – это структурное подразделение РПЦ, имеющее отдельные права самостоятельного образования. Однако отсутствует собственная каноническая субъектность.

Более того, по данным экспертов, деятельность или бездействие управления УПЦ МП свидетельствует о подчинении РПЦ.

Она не действует как самостоятельная (автокефальная) церковь и не провозглашает собственной самостоятельности (автокефалии),

– заявили эксперты.

Также они добавили, что не нашли никаких документов или действий, которые могли бы свидетельствовать о трансформации Украинской православной церкви в самостоятельную в отношении Российской православной церкви религиозную организацию.

Обыски и запрет УПЦ МП