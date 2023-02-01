Хотя именно такой статус УПЦ МП получила на соборе 27 мая 2022 года. Экспертная группа Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести в течение двух месяцев анализировала новую редакцию устава об управлении УПЦ МП и обнародовала свои выводы.
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УПЦ МП до сих пор подчиняется Кириллу
Эксперты объяснили, что УПЦ МП на соборе предоставили статус "независимая и самостоятельная в своем управлении", однако полностью "независима в управлении" только автокефальная церковь.
Если церкви предоставляют автокефалию, она получает соответствующий документ – томос. Однако УПЦ МП такой документ не предоставили. Без него церковь является "структурным подразделением своей материнской церкви с той или иной степенью самостоятельности в своей деятельности".
Принятие новой редакции устава об управлении УПЦ (от 27 мая 2022) и постановления собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Российской православной церковью,
– говорится в выводе.
То есть статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ остается неизменным. Хотя Украинская православная церковь Московского патриархата пользуется определенными правами самостоятельности, но не образует автокефальную церковь.
В заключении экспертов говорится, что:
- Украинская православная церковь в отношении Русской православной церкви имеет церковно-каноническую связь части с целым;
- отношения УПЦ с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью.
- УПЦ также не имеет статуса автономной церкви, который признавался бы другими церквями.
Именно поэтому эксперты заключили, что, с точки зрения экклезиологии и канонического права, УПЦ МП – это структурное подразделение РПЦ, имеющее отдельные права самостоятельного образования. Однако отсутствует собственная каноническая субъектность.
Более того, по данным экспертов, деятельность или бездействие управления УПЦ МП свидетельствует о подчинении РПЦ.
Она не действует как самостоятельная (автокефальная) церковь и не провозглашает собственной самостоятельности (автокефалии),
– заявили эксперты.
Также они добавили, что не нашли никаких документов или действий, которые могли бы свидетельствовать о трансформации Украинской православной церкви в самостоятельную в отношении Российской православной церкви религиозную организацию.
Обыски и запрет УПЦ МП
- В ноябре 2022 года общество возмутило видео, на котором на богослужении в Киево-Печерской Лавре пели на российском языке песню со словами: "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь".
- После этого в Лавре и многих других церквях московского патриархата на территории Украины СБУ провела обыски. В Лавре нашли граждан, предоставивших паспорта и военные билеты СССР, пророссийскую литературу, наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч рублей.
- Впоследствии подобные находки были во всех церквях УПЦ МП на территории Украины. Там находили также пропагандистские материалы, антиукраинскую агитационную литературу, кремлевские методики и нацистскую символику
- 2 декабря 2022 года Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрет деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с Россией.
- Также решением СНБО ввели персональные санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя), известного как Паша Мерседес, экснардепа Вадима Новинского и других лиц. Впоследствии к ним добавили еще 4 митрополитов УПЦ МП, 2 настоятелей храмов и 1 архиепископа.