Хоч саме такий статус УПЦ МП отримала на соборі 27 травня 2022 року. Експертна група Державної служби України з етнополітики та свободи совісті протягом двох місяців аналізувала цю нову редакцію статуту про управління УПЦ МП та оприлюднила свої висновки.
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УПЦ МП досі підпорядковується Кірілу
Експерти пояснили, що УПЦ МП на соборі надали статус "незалежна і самостійна у своєму управлінні", проте повністю "незалежною в управлінні" є тільки автокефальна церква.
Якщо церкві надають автокефалію, то вона отримує відповідний документ – томос. Проте УПЦ МП такого документа не надали. Без нього церква є "структурним підрозділом своєї материнської церкви з тим чи іншим ступенем самостійності у своїй діяльності".
Ухвалення нової редакції статуту про управління УПЦ (від 27 травня 2022 року) та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви із Російською православною церквою,
– мовиться у висновку.
Тобто статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ залишається незмінним. Хоча Українська православна церква Московського патріархату й користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву.
У висновку експертів мовиться, що:
- Українська православна церква відносно Російської православної церкви має церковно-канонічний зв'язок частини із цілим;
- відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.
- УПЦ також не має статусу автономної церкви, який би визнавався іншими церквами.
Саме тому експерти зробили висновок, що, з точки зору еклезіології та канонічного права, УПЦ МП – це структурний підрозділ РПЦ, що має окремі права самостійного утворення. Однак немає власної канонічної суб'єктності.
Ба більше, за даними експертів, діяльність чи бездіяльність управління УПЦ МП свідчить про підпорядкування РПЦ.
Вона не діє як самостійна (автокефальна) церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії),
– заявили експерти.
Також вони додали, що не виявили жодних документів чи дій, які могли б свідчити про трансформацію Української православної церкви в самостійну відносно Російської православної церкви релігійну організацію.
Обшуки та заборона УПЦ МП
- У листопаді 2022 року суспільство обурило відео, на якому на богослужінні в Києво-Печерській Лаврі співали російською мовою пісню зі словами: "Дзвін пливе, пливе над Росією, прокидається матінка-Русь".
- Після цього в Лаврі та в багатьох інших церквах московського патріархату на території України СБУ провела обшуки. У Лаврі знайшли громадян, які надали паспорти та військові квитки СРСР, проросійську літературу, готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.
- Згодом подібні знахідки були чи не у всіх церквах УПЦ МП на території України. Там знаходили також пропагандистські матеріали, антиукраїнську агітаційну літературу, кремлівські методички та нацистську символіку.
- 2 грудня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з Росією.
- Також рішенням РНБО запровадили персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя), відомого як Паша "Мерседес", екснардепа Вадима Новинського та інших осіб. Згодом до них додали ще 4 митрополитів УПЦ МП, 2 настоятелів храмів та 1 архієпископа.