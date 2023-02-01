Хоч саме такий статус УПЦ МП отримала на соборі 27 травня 2022 року. Експертна група Державної служби України з етнополітики та свободи совісті протягом двох місяців аналізувала цю нову редакцію статуту про управління УПЦ МП та оприлюднила свої висновки.

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Експерти пояснили, що УПЦ МП на соборі надали статус "незалежна і самостійна у своєму управлінні", проте повністю "незалежною в управлінні" є тільки автокефальна церква.

Якщо церкві надають автокефалію, то вона отримує відповідний документ – томос. Проте УПЦ МП такого документа не надали. Без нього церква є "структурним підрозділом своєї материнської церкви з тим чи іншим ступенем самостійності у своїй діяльності".

Ухвалення нової редакції статуту про управління УПЦ (від 27 травня 2022 року) та постанови собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви із Російською православною церквою,

– мовиться у висновку.

Тобто статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ залишається незмінним. Хоча Українська православна церква Московського патріархату й користується певними правами самостійності, але не утворює автокефальну церкву.

У висновку експертів мовиться, що:

Українська православна церква відносно Російської православної церкви має церковно-канонічний зв'язок частини із цілим;

відносини УПЦ з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.

з іншою самостійною автокефальною церквою. УПЦ також не має статусу автономної церкви, який би визнавався іншими церквами.

Саме тому експерти зробили висновок, що, з точки зору еклезіології та канонічного права, УПЦ МП – це структурний підрозділ РПЦ, що має окремі права самостійного утворення. Однак немає власної канонічної суб'єктності.

Ба більше, за даними експертів, діяльність чи бездіяльність управління УПЦ МП свідчить про підпорядкування РПЦ.

Вона не діє як самостійна (автокефальна) церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії),

– заявили експерти.

Також вони додали, що не виявили жодних документів чи дій, які могли б свідчити про трансформацію Української православної церкви в самостійну відносно Російської православної церкви релігійну організацію.

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