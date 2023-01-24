Окрім введення персональних санкцій Володимир Зеленський указом доручив Кабміну, СБУ та Нацбанку забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності цих обмежень.

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Проти кого ввели санкції

Зазначимо, що ці персональні санкції ввели проти вагомих фігур цієї "філії ФСБ". Зокрема, проти протоієрея Михайла Гундяєва, який є представником РПЦ при Всесвітній Раді Церков та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Також санкції ввели проти:

Алфєєва Григорія Валерійовича, він же митрополит Волоколамський Іларіон – керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ;

протоієрея Балашова Миколи Володимировича – заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ;

Волочкова Павла Павловича, він же архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим;

протоієрея Владімірова Артемія Володимировича;

Ткачова Андрія Юрійовича, митрофорного протоієрея РПЦ;

Осипова Олексія Ілліча;

Богдасарова Романа Сергійовича – завідуючого сектором із взаємодії з Росгвардією, Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами РПЦ;

Булєкова Олександра Володимировича, архімандрита Філарета;

Ганьжина Олександра Івановича, він же архімандрит Алексій – заступник голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними силами та правоохоронними органами РПЦ;

Горбачова Леоніда Едуардовича;

Ємельянова Леоніда Григоровича, митрополита Владимирського і Суздальського Тихона;

Кіпшидзе Вахтанга Володимировича – заступника голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством та ЗМІ РПЦ;

митрополита Кульберга Олексія Сергійовича;

Легойди Володимира Романовича, тимчасово виконуючого обов'язки керівника пресслужби Патріарха Московського і всієї Русі.

Нємцова Миколи Федоровича;

Овчарова Олега Андрійовича – полковника юстиції запасу, голови Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами РПЦ, ієрея, протопресвітера військового і морського духовенства;

митрополита Севрюка Антона Юрійовича – голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Руської православної церкви;

протоієрея Татаринцева Костянтина Юлійовича – завідуючий сектором із взаємодії з Повітряно-космічними силами Синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та правоохоронними органами РПЦ;

митрополита Чашина Миколи Миколайовича;

Щипкова Олександра Володимировича;

головуючого єпископа Ряховського Сергія Васильовича – члена Громадської палати Російської Федерації.

Що передбачають санкції

Указом передбачені різні санкції для різних представників РПЦ. Вони, зокрема, стосуються блокування активів, обмеження торговельних операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі нашої держави, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.

Їхній термін дії також передбачається різний. Для частини санкційного списку він становитиме 5 років, для частини санкції діятимуть й протягом 30 років.

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