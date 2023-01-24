Кроме введения персональных санкций, Владимир Зеленский указом поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности этих ограничений.
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Против кого ввели санкции
Отметим, что эти персональные санкции ввели против значимых фигур этого "филиала ФСБ". В частности, против протоиерея Михаила Гундяева, представителя РПЦ при Всемирном Совете Церквей и в других международных организациях в Женеве.
Также санкции ввели против:
- Алфеева Григория Валерьевича, он же митрополит Волоколамский Илларион – руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ;
- протоиерея Балашова Николая Владимировича – заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ;
- Волочкова Павла Павловича, он же архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим;
- протоиерея Владимирова Артемия Владимировича;
- Ткачева Андрея Юрьевича, митрофорного протоиерея РПЦ;
- Осипова Алексея Ильича;
- Богдасарова Романа Сергеевича – заведующего сектором по взаимодействию с Росгвардией, Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ;
- Булекова Александра Владимировича, архимандрита Филарета;
- Ганьжина Александра Ивановича, он же архимандрит Алексий – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ;
- Горбачева Леонида Эдуардовича;
- Емельянова Леонида Григорьевича, митрополита Владимирского и Суздальского Тихона;
- Кипшидзе Вахтанга Владимировича – заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ;
- митрополита Кульберга Алексея Сергеевича;
- Легойды Владимира Романовича, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси;
- Немцова Николая Федоровича;
- Овчарова Олега Андреевича – полковника юстиции запаса, главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РПЦ, иерея, протопресвитера военного и морского духовенства;
- митрополита Севрюка Антона Юрьевича – главы Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви;
- протоиерея Татаринцева Константина Юльевича – заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РПЦ;
- митрополита Чашина Николая Николаевича;
- Щипкова Александра Владимировича;
- председательствующего епископа Ряховского Сергея Васильевича – члена Общественной палаты Российской Федерации.
Что предусматривают санкции
Указом предусмотрены разные санкции для разных представителей РПЦ. Они, в частности, касаются блокирования активов, ограничения торговых операций, прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения выведения капиталов за пределы нашего государства, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств и так далее.
Их срок действия также предусматривается разный. Для части санкционного списка он составит 5 лет, для части санкции будут действовать и 30 лет.
Скандальные заявления РПЦ
- То, что со святостью в РПЦ мало общего, в очередной раз доказал представитель этой же церкви. Ее экс-диакон придумал воображаемую жену и создал от ее имени канал в телеграме. С ее аккаунта он призывает насиловать украинок.
- В начале 2023 года Русская православная церковь заявила, что хочет отправить в Украину большее количество священнослужителей. По мнению РПЦ, тех священников, которые сейчас находятся на войне против Украины – мало.
- Действуют представители РПЦ и против собственного народа. Так, священник этой церкви призвал россиян умирать с оружием в руках на войне в Украине, а не "под столом в собственной рвоте".