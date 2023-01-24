Кроме введения персональных санкций, Владимир Зеленский указом поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку обеспечить реализацию и мониторинг эффективности этих ограничений.

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Против кого ввели санкции

Отметим, что эти персональные санкции ввели против значимых фигур этого "филиала ФСБ". В частности, против протоиерея Михаила Гундяева, представителя РПЦ при Всемирном Совете Церквей и в других международных организациях в Женеве.

Также санкции ввели против:

Алфеева Григория Валерьевича, он же митрополит Волоколамский Илларион – руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ;

протоиерея Балашова Николая Владимировича – заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ;

Волочкова Павла Павловича, он же архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим;

протоиерея Владимирова Артемия Владимировича;

Ткачева Андрея Юрьевича, митрофорного протоиерея РПЦ;

Осипова Алексея Ильича;

Богдасарова Романа Сергеевича – заведующего сектором по взаимодействию с Росгвардией, Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ;

Булекова Александра Владимировича, архимандрита Филарета;

Ганьжина Александра Ивановича, он же архимандрит Алексий – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ;

Горбачева Леонида Эдуардовича;

Емельянова Леонида Григорьевича, митрополита Владимирского и Суздальского Тихона;

Кипшидзе Вахтанга Владимировича – заместителя главы Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ;

митрополита Кульберга Алексея Сергеевича;

Легойды Владимира Романовича, временно исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси;

Немцова Николая Федоровича;

Овчарова Олега Андреевича – полковника юстиции запаса, главы Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РПЦ, иерея, протопресвитера военного и морского духовенства;

митрополита Севрюка Антона Юрьевича – главы Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви;

протоиерея Татаринцева Константина Юльевича – заведующий сектором по взаимодействию с Воздушно-космическими силами Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами РПЦ;

митрополита Чашина Николая Николаевича;

Щипкова Александра Владимировича;

председательствующего епископа Ряховского Сергея Васильевича – члена Общественной палаты Российской Федерации.

Что предусматривают санкции

Указом предусмотрены разные санкции для разных представителей РПЦ. Они, в частности, касаются блокирования активов, ограничения торговых операций, прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения выведения капиталов за пределы нашего государства, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств и так далее.

Их срок действия также предусматривается разный. Для части санкционного списка он составит 5 лет, для части санкции будут действовать и 30 лет.

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