В российских телеграм-каналах пишут, что речь идет об экс-диаконе Павле Шульженоке, информирует 24 канал. Сообщается, что Шульженок служил в церкви, пока его не лишили сана за резкие высказывания об Украине и за неподобающие фотографии.
Кстати Четверо воинов изнасиловали мать и дочь, – российский дезертир рассказал о преступлениях оккупантов
Канал бывшего диакона распространяют пропагандисты
После увольнения Шульженок увлекся оккультизмом и еще больше возненавидел Украину. Впоследствии Шульженок придумал себе жену-красавицу, якобы находившуюся в рядах НБП (Националь-большевистская партия), признанная экстремистской в России.
Так появился канал "ZVерства и точка", который якобы ведет Моника – вымышленная жена Павла. На этом канале воображаемая жена экс-диакона публикует сообщения с призывами насиловать украинок разными подручными средствами и угрожает блоггерам с антивоенной позицией.
Канал, на который подписано 7 тысяч человек, активно распространяют российские пропагандисты, поддерживающие войну России против Украины.
В российских пабликах пишут, что на самом деле Моника это участница проекта "Танцы" на ТНТ Кристина Кузьменко-Леваш. Шульженок просто благодаря фоторедактору прикрепил ее лицо на фотографии с собой.
Что известно о зверствах россиян
- Российские военные в Украине совершают немало военных преступлений, в частности, насилуют людей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец информировал, что самой молодой жертве сексуального насилия со стороны россиян всего 4 года, а самой старшей – 85.
- О новых случаях зверств оккупантов сообщают чуть ли не каждый день. Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал жуткую историю из Изюма. Там россияне изнасиловали и жестоко убили несовершеннолетнюю, а парню отрезали половые органы.
- Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов, в котором россияне рассказали об изнасиловании 12-летней девушки в Луганской области. Девочку мучили сразу 10 оккупантов.