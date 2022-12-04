В российских телеграм-каналах пишут, что речь идет об экс-диаконе Павле Шульженоке, информирует 24 канал. Сообщается, что Шульженок служил в церкви, пока его не лишили сана за резкие высказывания об Украине и за неподобающие фотографии.

Кстати Четверо воинов изнасиловали мать и дочь, – российский дезертир рассказал о преступлениях оккупантов

Канал бывшего диакона распространяют пропагандисты

После увольнения Шульженок увлекся оккультизмом и еще больше возненавидел Украину. Впоследствии Шульженок придумал себе жену-красавицу, якобы находившуюся в рядах НБП (Националь-большевистская партия), признанная экстремистской в России.

Так появился канал "ZVерства и точка", который якобы ведет Моника – вымышленная жена Павла. На этом канале воображаемая жена экс-диакона публикует сообщения с призывами насиловать украинок разными подручными средствами и угрожает блоггерам с антивоенной позицией.

Канал, на который подписано 7 тысяч человек, активно распространяют российские пропагандисты, поддерживающие войну России против Украины.

В российских пабликах пишут, что на самом деле Моника это участница проекта "Танцы" на ТНТ Кристина Кузьменко-Леваш. Шульженок просто благодаря фоторедактору прикрепил ее лицо на фотографии с собой.

Что известно о зверствах россиян