Об этом сообщает 24 канал. Видео с высказываниями священнослужителя РПЦ распространяется по сети.

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"Господи, помилуй, и пошла душа в рай": священник советует оккупантами молиться и умирать

Священник РПЦ Андрей Ткачев, известный своими украинофобными настроениями, эмоционально высказался по поводу войны в Украине. По его пропагандистской мысли, погибнуть на фронте – "лучшая из смертей".

Люди умирают как свиньи: захлебываются блевотиной, ели-пили, под столы попадали, "обрыгались" и рвотой захлебнулись, вот тебе и смерть. Или "малолетки-зацеперы", его током "шваркнуло" 3000 вольт, он обуглен на рельсы упал,

– пытается аргументировать свои чепухи Ткачев.

Священник убеждает прихожан, что стать "пушечным мясом" гораздо лучше. Только обязательно перед смертью следует помолиться и тогда точно напрямую попадешь в рай. Заметим, что варианты, чтобы выжить, пропагандист не рассматривает.

Священник-пропагандист рассказывает, что нужно умирать на фронте: смотрите видео

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Что известно об Андрее Ткачеве

Предатель родился во Львове, много времени жил в Киеве. После начала событий 2014 года бежал в Москву.

Во время Революции Достоинства Ткачев сыпал проклятия на митингующих. Священник оказался ярым украинофобом.

В России Ткачев продолжает свою пропагандистскую деятельность. Утверждает, что Украина – "кровожадный демон, существование которого бессмысленно". Кроме того, восхваляет Рамзана Кадырова за кровопролитие в Украине.

Патриарх Кирилл просит Кремль освободить священников от мобилизации

С первых дней вторжения РПЦ одобрительно относится к высшему руководству и пропагандирует убивать украинцев. В то же время патриарх Кирилл попросил власть не мобилизовать священников.

Об этом сообщили в Институте изучения войны. Там добавляют, что глава РПЦ выпрашивает у Путина законодательно закрепить это положение для священнослужителей.

Просьба Кирилла только доказывает всю лицемерность и неискренность заявлений пропагандистов. А также их подлинное отношение к войне в Украине.