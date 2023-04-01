СБУ підозрює "Пашу Мерседеса" у порушенні рівноправності громадян, а також у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України. Далі 24 Канал зібрав інформацію про справу.

До теми Золото, коштовності, портрети: СБУ показала кадри з обшуків у митрополита Павла

Перехоплені розмови

В СБУ запевнили, що мають обґрунтовані докази проти Павла. Оприлюднили його перехоплені розмови, де Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні "російські прапори". Він каже, що нібито люди через це "довольні".

"Паша Мерседес" передавав наративи російської пропаганди. Він ляпнув, "колись казали, що буде війна США та Росії до останнього українця. Ще небагато осталось",

Також митрополит говорив, нібито на Західній Україні вже "немає українців", а "все Польща, Угорщина".

Крім того, закликав молитись за настоятеля РПЦ Кирила.

Що говорив митрополит Павло: відео

Підозри для митрополита УПЦ МП:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань;

виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Обшуки в Паші Мерседеса

Правоохоронці прийшли до резиденції митрополита з обшуками. Там знайшли чимало дорогоцінних речей. У маєтку помітили чимало дорогоцінних речей. Зокрема, портрети з бурштину, коштовності та золото.

Ба більше, у маєтку був російський герб.

Обшуки в маєтку митрополита / Фото СБУ:

Як митрополит покидав Лавру

Митрополит Павло покинув територію Києво-Печерської лаври, коли йшов на допит. Його проводжали під крики "Ганьба" та "Слава Україні".

На питання журналістів, куди саме їде, не відповів. Тільки ухилився та сказав, мовляв, "до вас додому на чай, не хочете". До речі, по дорозі священник навіть розбив банку варення.

Як "Паша Мерседес" йшов на допит: відео

Що відбувалось у залі суду

Митрополит у залі суду заявив, що нібито "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачувати". Паша "Мерседес" продовжував розказувати, мовляв, підозра – це суто політична справа.

Я ніколи не був на стороні агресії. Я проти агресії. І зараз я перебуваю в Україні. Це моя земля,

– сказав священник.

Виправдовуючись, Лебідь ні разу не згадав про Росію, адже саме вона і стала причиною агресії, за яку він згадував. Зрештою, судді оголосили відвід.

До речі, перед тим митрополит заявляв, що "зовсім не боїться". Казав, нібито "хоче постраждати за Христа".

Що цьому передувало