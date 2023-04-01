Так, Павел Лебедь ведет себя совершенно противоположным образом. Такое мнение 24 Каналу озвучила религиовед Ирина Богачевская.

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Почему Паша "Мерседес" не бежал в Россию

Сейчас митрополит УПЦ МП пытается притвориться мучеником и натянуть образ того, кто якобы "пострадал за Христа". Однако подлинные мотивы сторонника Москвы очевидны.

Он просто не хочет прощаться со своим бизнесом – своей маленькой "кормушкой" в Лавре,

– заметила Богачевская.

По ее словам, Павел Лебедь не сбежал в Россию, потому что брал там деньги, а теперь нужно их отрабатывать. Паша "Мерседес" может не очень разбирается во всем, что связано со служением Богу, но хорошо разбирается в криминальных договоренностях. Следовательно, остался в Украине, чтобы отвечать перед своими хозяевами из России за годы сытой жизни.

"Он слишком большая фигура, чтобы ему разрешили бросить свой пост, именно поэтому он сейчас здесь и берет на себя образ бедного гонимого владыки, который едва ли не испытывает поругания от украинской светской власти", – пояснила религиовед.

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Получит ли митрополит УПЦ МП по заслугам

Паша "Мерседес" должен понести полное наказание за то, что десятилетиями цинично обманывал украинцев в церкви. Он и дальше прикрывается верующими, которых организуют и платят им деньги за такую "работу". Кроме того, пока не привлечены такие рычаги как Вадим Новинский – олигарх и спонсор УПЦ МП.

"В настоящее время есть все основания думать, что Павел Лебедь предстанет перед неотвратимостью справедливого украинского закона и получит наказание за свои действия", – сказала религиовед.

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