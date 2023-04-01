Митрополит Павел известен пророссийскими взглядами и своей любовью к дорогим автомобилям. Далее 24 Канал собрал информацию о его главных шкварах.

Кстати говоря СБУ вручила подозрение "Паше Мерседесу"

Митрополит родился в селе Борбин Ровенской области. Он поступил в Московскую духовную семинарию, а затем учился в Киевской.

Пост наместника Киево-Печерской лавры занимал с 1994 года. С 2008 по 2014 год был депутатом Киевского городского совета от пророссийской Партии регионов.

Почему "Паша Мерседес"

Митрополит Павел получил прозвище "Паша Мерседес", потому что это марка его машины. Он не скрывал свою любовь к дорогим автомобилям. Однако сам объяснял, мол, это не роскошь, а средство передвижения.

"Ездим? Да, ездим на автомобилях, у меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего такого,

– говорил митрополит.

В упреки, что Павел ездит по машине даже Лаврой, он отвечал, что ему за 50. Жаловался, что его беспокоят суставы и сахарный диабет.

Имения и авто митрополита

К слову, у митрополита были Mercedes-Benz GL 350 CDI 4 MATIC, Mercedes-Benz V 220 CDI, Mercedes-Benz S 500 4MATIC и т.д.

При этом Павел Лебедь неоднократно был замешан в скандалах, связанных с коррупцией и отмыванием денег Московским патриархатом. Ему приписывали махинации с тендерами на строительство храмов и хищение денег из государственного бюджета.

Среди известных объектов недвижимости – Павел имеет 3-х этажное имение (580 метров квадратных) с домом для гостей и беседкой в селе Воронько в Киевской области. Также владеет земельными участками в этом населенном пункте.



Имение "Паши Мерседеса" / Скриншот с видео

Нападения на журналистов

"Паша Мерседес" неоднократно бросался обвинениями в сторону журналистов, называя их "душевнобольными" и "невеждами". К примеру, в 2011 году он набросился на журналиста Михаила Ткача, в 2012 году – на журналистку Ксению Карпенко. Митрополит заломил женщине руку и забрал мобильный телефон.

30 марта, когда в Лавре были стычки, Паша "Мерседес" снова угрожал журналистам. Он расталкивал их локтями.

Я сейчас возьму палку и побью все ваши фотоаппараты. Я не угрожаю, это ты угрожаешь,

– бросался угрозами Павел Лебедь.

"Паша Мерседес" угрожает журналистам: видео

Сравнивал Януковича с Христом и называл Украину агрессором

Павел Лебедь давно акцентировал, что имеет особое отношение к России. Во время Евромайдана он одобрял все действия милиции и насмешливо спросил, сколько платят студентам за протесты.

22 января 2014 г. во время богослужения митрополит Павел додумался сравнить Виктора Януковича с Иисусом Христом.

В 2018 году "Паша Мерседес" разбрасывался угрозами, мол, всех, кто поддерживает "намерения Киевского патриархата забрать монастырь" под свое руководство, ждет "Божья кара".

Относительно Донбасса и Крыма у митрополита также далеко не проукраинская позиция. В 2018 году он сказал, что якобы оккупированный Крым никогда не был украинским. Через год вообще назвал Украину агрессором в войне на Донбассе.

После 24 февраля обвинял украинцев

Еще в 2020 году, когда россияне убивали украинцев в Донбассе, наместник заявлял о необходимости единства с Россией. Более того, после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года не стал осуждать российские власти. Он обвинил в войне украинцев, сказав, что они "пожинают плоды", ведь не слышали оговорок.

После расторжения договора аренды с Лаврой "Паша Мерседес" стал угрожать президенту Владимиру Зеленскому. Он заявил, что "все слезы упадут президенту на голову, а Господь его не простит".

Угрозы Зеленскому от митрополита Павла: видео