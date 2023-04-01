Митрополит Павло відомий проросійськими поглядами та своєю любов'ю до дорогих автомобілів. Далі 24 Канал зібрав інформацію про його головні зашквари.

До речі СБУ вручила підозру "Паші Мерседесу"

Митрополит народився в селі Борбин на Рівненщині. Він вступив до Московської духовної семінарії, а потім вчився у Київській.

Посаду намісника Києво-Печерської лаври обіймав з 1994 року. Від 2008 до 2014 року був депутатом Київської міської ради від проросійської Партії регіонів.

Чому "Паша Мерседес"

Митрополит Павло отримав прізвисько "Паша Мерседес", бо це марка його машини. Він не приховував свою любов до дорогих авто. Однак сам пояснював, мовляв, це не розкіш, а засіб пересування.

"Їздимо? Так, їздимо на автомобілях, у мене "Мерседес". Це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я би їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого,

– казав митрополит.

На докори, що Павло їздить машиною навіть Лаврою, він відповідав, що йому за 50. Жалівся, що його турбують суглоби та цукровий діабет.

Маєтки та автівки митрополита

До слова, митрополит мав Mercedes-Benz GL 350 CDI 4 MATIC, Mercedes-Benz V 220 CDI, Mercedes-Benz S 500 4MATIC тощо.

При цьому Павло Лебідь був неодноразово замішаний у скандалах, пов'язаних із корупцією та відмиванням грошей Московським патріархатом. Йому приписували махінації з тендерами на будівництво храмів та розкраданні грошей з державного бюджету.

Серед відомих об'єктів нерухомості – Павло має 3-х поверховий маєток (580 метрів квадратних) з будиночком для гостей та альтанкою у селі Воронько на Київщині. Також він володіє земельними ділянками у цьому населеному пункті.



Маєток "Паші Мерседеса" / Скриншот з відео

Напади на журналістів

"Паша Мерседес" неодноразово кидався звинуваченнями у бік журналістів, називаючи їх "душевнохворими" і "невєждами". Наприклад, у 2011 році він накинувся на журналіста Михайла Ткача, у 2012 році – на журналістку Ксенію Карпенко. Митрополит заламав жінці руку та забрав мобільний телефон.

30 березня, коли у Лаврі були сутички, Паша "Мерседес" знову погрожував журналістам. Він розштовхував медійників ліктями.

Я зараз візьму палку і поб'ю усі ваші фотоапарати. Я не погрожую, це ти погрожуєш,

– кидався погрозами Павло Лебідь.

"Паша Мерседес" погрожує журналістам: відео

Порівнював Януковича з Христом та називав Україну агресором

Павло Лебідь давно акцентував, що має особливе ставлення до Росії. Під час Євромайдану він схвалював всі дії міліції та глузливо запитав, скільки платять студентам за протести.

22 січня 2014 року під час богослужіння митрополит Павло додумався порівняти Віктора Януковича з Ісусом Христом.

У 2018 році "Паша Мерседес" розкидався погрозами, мовляв, всіх, хто підтримує "наміри Київського патріархату забрати монастир" під своє керівництво, чекає "Божа кара".

Щодо Донбасу та Криму митрополит мав також далеко не проукраїнську позицію. У 2018 році він сказав, нібито окупований Крим ніколи не був українським. Через рік взагалі назвав Україну агресором у війні на Донбасі.

Після 24 лютого звинувачував українців

Ще у 2020 році, коли росіяни вбивали українців на Донбасі, намісник заявляв про необхідність єдності з Росією. Ба більше, після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року не став засуджувати російську владу. Він звинуватив у війні українців, сказавши, що вони "пожинають плоди", адже не чули застережень.

Після розірвання договору оренди з Лаврою "Паша Мерседес" став погрожувати президенту Володимиру Зеленському. Він заявив, нібито "всі сльози впадуть президенту на голову, а Господь його не простить".

Погрози Зеленському від митрополита Павла: відео