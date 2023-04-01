Любовь мгновенно стала звездой сети благодаря своей четкой позиции, передает 24 Канал. Она объяснила на камеру, что следует делать с агентами ФСБ в рясах.
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Призывала не играться с ними
"Надо было это еще 30 лет назад сделать. Они это сделали из этой шушары... Пальцы "веером", твари..." – подчеркнула она.
Женщину спросили, почему у нее такая позиция. Она ответила ясно, а от ее слов слезы набегают сами по себе.
Потому что я Украину люблю, поняли? Я ее искренне люблю, и за каждого погибшего парня... чтобы эти россияне повыдыхали... Которые всех наших детей убили, твари,
– сказала женщина.
Она также высмеяла лицемерие УПЦ МП. Мол, в стенах Киево-Печерской Лавры молятся, а действительно желают, чтобы украинцев уничтожили. Женщина подчеркнула, что не стоит с ними цацкаться, а следует немедленно прогнать.
Женщина призвала выгнать из Лавры российских попов: смотрите видео
Ее поддержали аплодисментами те, кто также выступает против попов в Лавре. Они восклицали: "Правильно"; "Долой россиян из Украины".
300 человек живут за наш счет, ну это капец. Мне 70 лет, и я должна работать на себя, потому что мне не хватает на жизнь. А эти твари живут здесь, понастроили себе здесь, хозяева,
– подчеркнула она.
Женщина убеждена, что история с российскими попами закончится хорошо. Одних прогонят, другие сами убегут.
Эпопея с Пашей "Мерседесом" продолжается
- Так, утром 1 апреля Паша Лебедь "Мерседес" сообщил, что от СБУ получил подозрение. Он также отметил, что правоохранители занимаются обысками.
- Вскоре информацию подтвердили в самой СБУ. В ведомстве отметили, что действительно вручили подозрение "Мерседесу". Кроме того, в его доме проводят обыски.
- А еще СБУ вызывала священнослужителя на допрос. По имеющимся данным, процедура должна была начаться в 12:00.
- Паша "Мерседес" после вручения подозрений оперативно покинул Киево-Печерскую Лавру. Спешка была столь страшная, что он по дороге к автомобилю даже разбил банку с вареньем.
- Тем временем в Шевченковском районном суде города Киева, по состоянию на 14:00 выбирают меру пресечения Паши "Мерседеса".